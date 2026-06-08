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Churu News: रेप करने के बाद शादी से मुकरा युवक, कहा- उसके कई लड़कियों और औरतों से संबंध है...

Churu News:  राजस्थान के चूरू जिले में एक 29 वर्षीय युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है. युवती के अनुसार, जब उसने युवक से शादी करने को कहा तो युवक ने जवाब दिया कि उसके कई लड़कियों और औरतों से संबंध है, वह किस-किस से शादी करें. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: Jun 08, 2026, 02:27 PM|Updated: Jun 08, 2026, 02:27 PM
Churu News: रेप करने के बाद शादी से मुकरा युवक, कहा- उसके कई लड़कियों और औरतों से संबंध है...
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में शादी का झांसा देकर 29 वर्षीय युवती के साथ एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद अश्लील फोटो लेकर उसे वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण करने का मामला रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है.

पुलिस ने शहर की रहने वाली युवती की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके पिता का गांव लधासर निवासी एक व्यक्ति के घर आना-जाना था.

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वहीं, पर गुंसाईसर निवासी विजय जाट भी आता था, जिसके कारण विजय ने युवती से दोस्ती कर ली. इस दौरान विजय ने युवती से कहा कि तुम मुझे पसंद हो और शादी करना चाहता हूं. करीब आठ महीने पहले वह घर पर अकेली थी.

इस दौरान विजय उसके घर आया और कहा कि आज उसका जन्मदिन है और फतेहपुर में पार्टी करेंगे. जब मना किया, तो उसने कहा कि तुम होने वाली पति को मना कर रही हो और बहला-फुसलाकर उसे फतेहपुर ले गया. वहां एक होटल में खाना खिलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह नशे हो गई और जबरन शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो ले ली.

इसके बाद वह शादी का झांसा देकर रतनगढ़ और लक्ष्मणगढ़ की विभिन्न होटलों में उसे ले गया और वहां शारीरिक संबंध बनाए. मना करने पर फोटो को वायरल करने की धमकी दी. विजय होटल में कमरा भी युवती के नाम से ही बुक करता था और भुगतान भी उसी से करवाता था.

चार मई को शादी करना तय हुआ, लेकिन उस दौरान फोन बंद कर लिया और छह मई को वह आया और शादी के लिए सीकर ले गया, जहां पर जबरन दोबारा देह शोषण किया. जब युवती ने उसे कहा कि वह धोखा करके उसके साथ बलात्कार किया है, तो विजय ने कहा कि उसके कई लड़कियों और औरतों से संबंध है, वह किस-किस से शादी करें.

जब उसे इस कृत्य का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी, तो उसने जातिसूचक गालियां निकालते हुए उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दी. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है. मामले की जांच डीवाईएसपी इनसार अली कर रहे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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