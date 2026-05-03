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आंखों से नहीं, हौसलों से देखा सपना, चूरू के अभिषेक कुल्हरी ने बना RAS अधिकारी

Churu News:  राजस्थान के चूरू के सादुलपुर में दृष्टिहीन होकर भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS में चयनित अभिषेक कुल्हरी का साफा  और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया. 

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: May 03, 2026, 06:17 PM|Updated: May 03, 2026, 06:17 PM
आंखों से नहीं, हौसलों से देखा सपना, चूरू के अभिषेक कुल्हरी ने बना RAS अधिकारी
Image Credit: Sadulpur News

Sadulpur News: राजस्थान के चूरू के सादुलपुर में स्थानीय ब्रह्माकुमारी आश्रम में एक प्रेरणादायक एवं भावनात्मक माहौल के बीच दृष्टिहीन होकर भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS में चयनित अभिषेक कुल्हरी का भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया.

समारोह में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति ने इसे यादगार बना दिया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज न्यांगली रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. कौशल पूनिया शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राम कुमार घोटड़ ने की.

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कार्यक्रम की शुरुआत एक छात्रा द्वारा प्रस्तुत मधुर स्वागत गीत से हुई, जिसने पूरे वातावरण को श्रद्धा और उत्साह से भर दिया. ब्रह्माकुमारी आश्रम की बहन शोभा दीदी ने पारंपरिक अंदाज में RAS अभिषेक कुल्हरी का साफा व दुपट्टा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया. इसके बाद प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया.

पूरे प्रदेश में नाम किया रोशन

समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस उपलब्धि का अभिनंदन किया. मुख्य अतिथि विधायक मनोज न्यांगली ने अपने संबोधन में कहा कि दृष्टिहीन होने के बावजूद RAS जैसी प्रतिष्ठित सेवा में चयनित होना अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि अभिषेक कुल्हरी ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा सफलता के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती. उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है.

हार न मानकर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत

विशिष्ट अतिथि डॉ. कौशल पूनिया ने कहा कि अभिषेक का जीवन संघर्ष और सफलता हर युवा के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानकर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है. कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी आश्रम की बहन शोभा दीदी ने अभिषेक कुल्हरी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सेवा, समर्पण और सच्ची भक्ति के साथ देश की सेवा करें, यही सभी की कामना है. समारोह अध्यक्ष डॉ. रामकुमार घोटड़ व प्रवीण सिंघल RAS ने भी विचार व्यक्त किए.

ये लोग रहे मौजूद

अंत में अभिषेक कुल्हरी ने सभी अतिथियों, आयोजकों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें और अधिक मेहनत और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा. कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षक अनिल शास्त्री ने किया. इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी एवं समाजसेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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