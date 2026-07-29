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Churu News: ब्लैक कोबरा ने डसा, परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर मरीज के साथ ले आए अस्पताल

राजस्थान के चूरू में जहरीले सांप का आतंक बना हुआ है. हाल ही में रामगढ़ के एक 55 वर्षीय शख्स को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है. इसके साथ ही लोग मरीज के साथ सांप का पकड़ डिब्बे में बंद करके अस्पताल लेकर आए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Navratan prajapat
Published:Jul 29, 2026, 06:15 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 06:15 PM IST
Churu News: ब्लैक कोबरा ने डसा, परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर मरीज के साथ ले आए अस्पताल
Image Credit: Churu News

Churu News: सांप का नाम सुनते ही बड़े, बड़ों की कम्पकम्पी छूट जाती है. सांपों की प्रजाति में से एक ब्लैक कोबरा सांप होता है कि इसके काटने के बाद सही समय पर उपचार ना मिले तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है.

चूरू में इन दिनों इस जहरीले सांप का आतंक बना हुआ है. हर हफ्ते करीबन तीन चार मामले सामने आ रहे हैं. राजकीय भर्तिया अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजीत गढ़वाल बताते है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं. लोग काटने के बाद अक्सर डर और अज्ञानता के चलते इन्हें मार भी देते हैं.

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डिब्बे में बंद करके लेकर आए सांप
रामगढ़ के एक 55 वर्षीय व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद मो. सलीम की तबीयत बिगड़ गई. तबीयत बिगड़ने पर मो. सलीम को परिजन पहले रामगढ़ अस्पताल ले गए. फिर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां मो. सलीम की स्थिति गंभीर होने पर उसे अस्पताल के MICU वार्ड में भर्ती किया है.

परिजनों ने बताया कि मो. सलीम फार्म हॉउस गया था, वही उसे जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया. कोबरा के काटने के बाद परिजनों ने पहले काटने वाले सांप का रेसक्यू किया और फिर डिब्बे में कैद कर मरीज के साथ सांप को भी राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया.

चिकित्सक ने कहा-जरूरी नहीं सांप को रेसक्यू किया जाए
राजकीय भर्तिया अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप कस्वा ने कहा कि जरूरी नहीं काटने वाले सांप को रेसक्यू किया जाए. अक्सर चिकित्सक को दिखाने के लिए लोग काटने वाले सांप का रेसक्यू कर लेते है. चिकित्सक प्रदीप कस्वा ने कहा कि ऐसे में कई बार स्नेक बाइट एक की जगह दूसरी को भी हो जाती है और उसकी जान भी जोखिम में पड़ जाती है इसलिए बिना स्नेक को साथ लाए भी वह उपचार कर सकते हैं.

चूरू इलाके में पाई जाती हैं सांप की 18 प्रजातियां
फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप कस्वा ने कहा कि ब्लैक कोबरा एक अत्यधिक जहरीला और खतरनाक सांप माना जाता है, जो अक्सर भोजन या पानी की तलाश में बस्तियों और खेतों की तरफ आ जाता है. कहते हैं कि ब्लैक कोबरा का जहर सीधा तंत्रिका तंत्र (Nervous System) पर असर करता है, जिससे वक्त पर इलाज ना होने से इंसान की जान भी जा सकती है.

चूरू इलाके में सांपों की लगभग 18 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल चार प्रजातियां ही जहरीली हैं, ब्लैक कोबरा, पिउना सांप, बांडी दो तरह की होती है. वहीं, एक रसेल वाइपर, दूसरी स्केल वाइपर, जिनके काटने पर सही वक्त पर इलाज नहीं मिलने पर मौत भी हो सकती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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