/'आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हैं'... एक कॉल ने बुजुर्ग के उड़ा डाले 74 लाख रुपये, पढ़ें पूरा मामला

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Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक रिटायर्ड कर्मचारी से 74 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई. साइबर ठगों ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी.
Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड कार्मिक से साइबर ठगो ने क्राइम ब्रांच अधिकारी बन 74 लाख रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया. साइबर थाने में 15 मई 2025 को दर्ज हुए इस मामले में साइबर थाना पुलिस नें अब कारवाई करते हुए स्कैम में शामिल एक आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है.
साइबर थाने के डीएसपी विजय कुमार मीणा नें बताया कि न्यांगल बड़ी के संतलाल प्रजापत ने रिपोर्ट दी थी कि 2 अप्रैल 2025 को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने कहा कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, आपके नाम से आईसीआई बैंक दिल्ली में खाता है, जो आपके आधार नंबर से लिंक है और उक्त खाते में मनी लांड्रिंग के पैसे आए हैं. हमने आरोपी को पकड़ रखा है, जो आपका नाम ले रहा है.
रिटायर्ड कार्मिक संतलाल ने कहा कि मेरा आईसीआई बैंक में कोई खाता नहीं है तब स्वयं को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने पीड़ित को झांसे में लेने के लिए बैंक खाता की पासबुक की फोटो भेजी और कहा कि हमने जो आरोपी गिरफ्तार कर रखा है, उसने पूछताछ में बताया कि आप द्वारा उक्त बैंक खाता 40 हजार रुपये में बेचा गया है और 10% की हिस्सेदारी तय कर रखी है.
वहीं, पीड़ित के मना करने पर भी साइबर ठगो नें कहा कि उक्त बैंक खाता में 68 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसमें 10% के हिसाब से आपको 68 लख रुपये देने होंगे. यदि उक्त रुपये आप नहीं जमा करवाते हो तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आप उक्त रुपयों को बैंक खाते में जमा करवा दो, हम आपके रुपये आरबीआई के लेटर कोड से चेक करवाएंगे, यदि जांच के बाद रुपये सही पाए जाते हैं तो आपको 24 से 72 घंटे में पुन लौटा दिए जाएंगे.
फर्जी नोटिस और एफआईआर से लिया झांसे में
स्वयं को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताने वाले साइबर ठगो नें पीड़ित को झांसे में लेने के लिए फर्जी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पुलिस रिपोर्ट और सीबीआई एफआईआर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली के पांच नोटिस भेज कर कहा कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है और झांसे में लेकर 74 लाख रुपए हड़प लिए.
पीड़ित ने कहा 1 से 2 बार फोन करने के बाद जब आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया तो उसे अपने साथ साइबर फ्रॉड का एहसास हुआ और उसने साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन फ्रॉड होने की शिकायत दर्ज करवाई.
एएसआई नें गुजरात से किया गिरफ्तार
डिजिटल अरेस्ट की इस वारदात के बाद साइबर थाना पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन किया और एएसआई राकेश मीणा ने तकनीकी तंत्र की सहायता से साइबर फ्रॉड के लिए काम में लिए गए बैंक खाता और मोबाइल नंबरों का विस्तृत विश्लेषण कर साइबर स्कैम में शामिल आरोपी गुजरात के अहमदाबाद निवासी रवि कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है.
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