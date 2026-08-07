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Churu: फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही लगा लाखों का चूना! साइबर पुलिस ने UP में आरोपी को दबोचा

चूरू में 38 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. तारानगर के बनड़ा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह ने महिला चिकित्सक के नाम से आई फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की. बातचीत के दौरान फर्जी अकाउंट से दिल्ली में दंत चिकित्सालय में पार्टनरशिप का लालच दिया गया और अलग-अलग 16 बैंक खातों में 38 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 07, 2026, 07:37 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 07:37 PM IST
Churu: फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही लगा लाखों का चूना! साइबर पुलिस ने UP में आरोपी को दबोचा
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है, जहां तारानगर के एक शख्स को महिला चिकित्सक की फेसबुक पर आई फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना भारी पड़ गया.

साइबर ठग ने तारानगर के बनड़ा गांव निवासी व्यक्ति को झांसे में ले लिया, जहां दिल्ली में दंत चिकित्सालय में पार्टनरशिप के नाम पर 38 लाख की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. अब साइबर थाना पुलिस ने साईबर ठगी के इसी मामले मे कारवाई करते हुए यूपी के बांदा निवासी पियूष सोनी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी पर अपना बैंक अकाउंट साइबर ठगों को किराए पर देने का आरोप है.

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फेसबुक आई फ्रेंड रिक्वेस्ट
साइबर थानाधिकारी कमल कुमार ने बताया कि अपने साथ साइबर ठगी का एहसास होते ही 18 जून 2026 को बनड़ा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह साइबर थाना चूरू पहुंचा और मामला दर्ज करवाया. पीड़ित ने साइबर थाने मे दर्ज करवाएं मामले में बताया कि उसके पास महिला चिकित्सक के नाम से फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे उसने स्वीकार करके बातचीत करना शुरू किया. पीड़ित का आरोप है कि उक्त फेक अकाउंट से उसे दिल्ली में महिला चिकित्सक ने दांतों के अस्पताल मे पार्टनरशिप का ऑफर दिया और उसी ऑफर के झांसे मे लेकर उससे विभिन्न बैंको के 16 अकाउंट मे 38 लाख रुपये की राशि डलवा ली.

पीड़ित का आरोप है कि पैसे भेजने के बाद जब बातचीत नहीं हुई तो उसे अपने साथ ठगी का एहसास हुआ. साइबर थाना के कमल कुमार ने बताया कि लगातार अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आए लुभावने ऑफर के झांसे में ना आने की अपील की है.

मास्टर माइंड अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर
साइबर थाना पुलिस ने बताया कि जीन 16 बैंक अकाउंट में पीड़ित ने जो राशि डाली वह अधिकतर बैंक खाता साइबर ठगों ने किराए पर ले रखें थे और लोग चंद पैसों और कमीशन के लालच में आकर अपने बैंक अकाउंट किराए पर दे देते हैं. यूपी के बांदा से गिरफ्तार पियूष सोनी पर भी साइबर ठगों को अपना बैंक अकाउंट किराए पर देने का आरोप है.

विधवा महिला से ठगी का मामला
इधर, सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा से ठगी और धमकी का गंभीर मामला सामने आया है. लोन दिलाने का झांसा देकर एक विधवा महिला से करीब 20 लाख रुपये की नकदी और चांदी के आभूषण हड़पने का आरोप लगाया गया है. मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़िता के साथ चौथ का बरवाड़ा थाने पहुंचे और थाना अधिकारी अजीत सिंह को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, राशि और जेवरात की बरामदगी तथा कड़ी सजा की मांग की.

पीड़िता प्रसादी के अनुसार उसकी मुलाकात इटावा बालाजी के दरवाजे पर हरिसिंह मीणा निवासी बोरदा से हुई थी. आरोप है कि हरिसिंह ने पहले पांच लाख रुपए का ऋण दिलाने का भरोसा दिलाया और अलग-अलग बहाने बनाकर रुपए लेना शुरू कर दिया. बाद में एक करोड़ रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर और रकम मांगी गई.

पीड़िता का दावा है कि उसने तीन किस्तों में तीन लाख रुपये दिए. इसके अलावा नकदी और चांदी के आभूषण भी लिए गए. महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसका आधार कार्ड और मोबाइल की सिम भी अपने पास रख ली और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. परिजनों की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई. पुलिस ने शिकायत में बताए स्थान से एक आरोपी को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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