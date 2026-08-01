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अरुणाचल में शहीद हुआ राजस्थान का जवान, परिजनों ने कहा- पहले न्याय फिर अंतिम संस्कार

चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र के लंबोर खेड़ी गांव निवासी भारतीय सेना के जवान जगवीर रेपसवाल की अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान हादसे में मौत हो गई. शनिवार को उनका पार्थिव शरीर सादुलपुर के शहीद स्मारक पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 01, 2026, 05:52 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 05:52 PM IST
अरुणाचल में शहीद हुआ राजस्थान का जवान, परिजनों ने कहा- पहले न्याय फिर अंतिम संस्कार
Image Credit: Churu News

Sadulpur, Churu News: चूरू जिले के सादुलपुर के राजगढ़ तहसील के गांव लंबोर खेड़ी निवासी भारतीय सेना के जवान जगवीर रेपसवाल की अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में मृत्यु के बाद शनिवार को उनका पार्थिव शरीर सादुलपुर के शहीद स्मारक पहुंचा. वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. पूरे गांव में मातम पसरा रहा और हर आंख नम दिखाई दी.

पार्थिव देह शहीद स्मारक पहुंचने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया. परिवार के सदस्यों ने सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति और अन्य आवश्यक सहायता देने की मांग रखी. परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से उचित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

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जल्दी फैसला लेने की मांग

मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया स्थित शहीद स्मारक पहुंचीं. उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं और सरकार से सैनिक के परिवार की मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवान के परिवार को हरसंभव सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए.

गांव में शोक और आक्रोश का माहौल

इस दौरान विधायक मनोज न्यांगली, पूर्व सांसद रामसिंह कस्वा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे. सभी ने परिजनों को सांत्वना देते हुए सरकार तक उनकी मांग पहुंचाने का भरोसा दिलाया. गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है. बड़ी संख्या में ग्रामीण शहीद स्मारक पर एकत्र हैं और सरकार से सैनिक परिवार को सम्मानजनक सहायता पैकेज देने की मांग कर रहे हैं.

प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार परिजनों से वार्ता कर रहे हैं, ताकि उनकी मांगों का समाधान निकालकर पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके. देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जवान जगवीर रेपसवाल की शहादत को पूरा क्षेत्र नमन कर रहा है. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे वीर सपूत के परिवार की हरसंभव सहायता करना सरकार और समाज दोनों का दायित्व है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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