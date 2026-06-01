/Churu: कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबियत, खाटूश्यामजी से रहे थे लौट

Sardarshahar, Churu News: सीकर स्थित खाटूश्यामजी के दर्शन कर हनुमानगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं के एक दल के छह सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. सभी को देर रात करीब 11 बजे सरदारशहर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

जानकारी के अनुसार, कुल 12 श्रद्धालु दो वाहनों में सवार होकर खाटूश्यामजी से हनुमानगढ़ लौट रहे थे. रास्ते में रतनगढ़ के पास भोजन करने के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया. इसके कुछ समय बाद छह लोगों को उल्टी, घबराहट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने लगीं.

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हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल सरदारशहर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल प्रभारी डॉ. चंद्रभान जांगिड़ एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संदीप चाहर ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार शुरू किया.

कोल्ड ड्रिंक का सेवन

प्रभावित श्रद्धालुओं में अनिल, हरीश, कविता, नम्रता और दीनदयाल सहित छह सदस्य शामिल हैं. हनुमानगढ़ निवासी कविता ने बताया कि भोजन के बाद जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया था, केवल उनकी ही तबीयत खराब हुई, जबकि अन्य सदस्य पूरी तरह स्वस्थ रहे.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संदीप चाहर ने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान बिना सावधानी के शीतल पेय पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए छाछ, राबड़ी, नींबू पानी और अन्य पारंपरिक पेय पदार्थों के सेवन की सलाह दी. फिलहाल सभी मरीज चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.

तेज धूप और गर्म हवाओं से परेशानी

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है. दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं चली रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. हालांकि कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत मिली है.

भीषण गर्मी और लू के दौरान थोड़ी सी सावधानी आपको हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकती है. इसके लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. साथ ही ORS, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और नारियल पानी लें.

बरतें सावधानी

साथ ही दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. हल्के रंग और सूती कपड़े पहनें. धूप में निकलते समय छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल करें. इसके अलावा जब भी घर से बाहर जाएं तो पानी की बोतल साथ रखें. ताजा और हल्का भोजन करें बासी भोजन करने से बचें.