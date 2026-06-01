Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /Churu: कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबियत, खाटूश्यामजी से रहे थे लौट

Churu: कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबियत, खाटूश्यामजी से रहे थे लौट

Sardarshahar, Churu News: राजस्थान के सीकर के खाटूश्यामजी के दर्शन कर 12 श्रद्धालु हनुमानगढ़ लौट रहे थे.वहीं, 
स्ते में रतनगढ़ के पास भोजन किया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी, जिससे छह लोगों को उल्टी, घबराहट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने लगीं. 

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: Jun 01, 2026, 02:03 PM|Updated: Jun 01, 2026, 02:03 PM
Churu: कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबियत, खाटूश्यामजी से रहे थे लौट
Image Credit: Churu News

Sardarshahar, Churu News: सीकर स्थित खाटूश्यामजी के दर्शन कर हनुमानगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं के एक दल के छह सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. सभी को देर रात करीब 11 बजे सरदारशहर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

जानकारी के अनुसार, कुल 12 श्रद्धालु दो वाहनों में सवार होकर खाटूश्यामजी से हनुमानगढ़ लौट रहे थे. रास्ते में रतनगढ़ के पास भोजन करने के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया. इसके कुछ समय बाद छह लोगों को उल्टी, घबराहट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने लगीं.

Add Zee News as a Preferred Source

हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल सरदारशहर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल प्रभारी डॉ. चंद्रभान जांगिड़ एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संदीप चाहर ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार शुरू किया.

कोल्ड ड्रिंक का सेवन

प्रभावित श्रद्धालुओं में अनिल, हरीश, कविता, नम्रता और दीनदयाल सहित छह सदस्य शामिल हैं. हनुमानगढ़ निवासी कविता ने बताया कि भोजन के बाद जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया था, केवल उनकी ही तबीयत खराब हुई, जबकि अन्य सदस्य पूरी तरह स्वस्थ रहे.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संदीप चाहर ने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान बिना सावधानी के शीतल पेय पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए छाछ, राबड़ी, नींबू पानी और अन्य पारंपरिक पेय पदार्थों के सेवन की सलाह दी. फिलहाल सभी मरीज चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है.

तेज धूप और गर्म हवाओं से परेशानी

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है. दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं चली रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. हालांकि कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत मिली है.

भीषण गर्मी और लू के दौरान थोड़ी सी सावधानी आपको हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकती है. इसके लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. साथ ही ORS, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और नारियल पानी लें.

बरतें सावधानी

साथ ही दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. हल्के रंग और सूती कपड़े पहनें. धूप में निकलते समय छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल करें. इसके अलावा जब भी घर से बाहर जाएं तो पानी की बोतल साथ रखें. ताजा और हल्का भोजन करें बासी भोजन करने से बचें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

सूखे कुएं में कैद कुत्ता, महीनों से चल रहा था मौत का खेल

JEE एडवांस्ड का रिजल्ट जारी, ऑल इंडिया टॉप 10 में फिर गूंजा कोटा का नाम, कोटा के शुभम ने किया टॉप

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

कहीं आप भी तो लंबे समय से नहीं ले रहे खाली पेट दवा ? जानें जयपुर में विशेषज्ञों ने क्या बताया

Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया

राजस्थान में जन आधार के नए नियम लागू, अब नाम-बैंक डिटेल बदलने पर देनी होगी फीस, जानें पूरा Process

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

जून शुरू होते ही ढीली हुई व्यापारियों की जेब! 6 महीने में दोगुना हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम, जानें नई कीमत

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

गर्मी का रामबाण इलाज! ठंडक और स्वाद एक साथ, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी टिफनी ट्रम्प पति संग पहुंचीं जैसलमेर, हुआ भव्य स्वागत, देखें तस्वीरें

राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

सवाईमाधोपुर में विवाहिता का संदिग्ध मौत, भाई से बोली थी- मुझे यहां से ले जाओ

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

झुंझुनूं में बदली सोच की तस्वीर, बेटियों ने निभाई पिता के अंतिम संस्कार की सभी रस्में

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी का दुरुपयोग, अवैध बत्ती लगाकर युवक-युवतियां घूमते मिले, जांच जारी

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

जैसलमेर में दिन में छा गया घोर अंधेरा, तेज रफ्तार से चली काली-पीली आंधी

कोटपूतली में धरनास्थल पर हुई फायरिंग, मचा हड़कंप

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा समेत 25 जिलों में मेघ बरपाएंगे कहर! आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में जहां कभी महिलाएं भरती थीं पानी, आज वहां सेल्फी लेने पहुंचते हैं पर्यटक

सीकर अन्नपूर्णा रसोई में पक रहा था नॉनवेज, पवित्रता से खिलवाड़ पर प्रशासन सख्त

राजस्थान में मेघगर्जन, आंधी और बारिश का ट्रिपल अटैक, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

सांचौर में नशे के कारोबार पर ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इनामी ड्रग तस्कर समेत 3 गिरफ्तार

कौन हैं अजेय कुमार ? जिन्हें मिली राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री की कमान, यूपी-उत्तराखंड में छोड़ चुके अमिट छाप

अहमदाबाद में IPL फाइनल का फीवर, लेकिन फैंस को खलेगी राजस्थान के इस 'धाकड़' खिलाड़ी की कमी!

राजस्थान में पलटा मौसम, धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी

सीकर में आवारा सांडों का आतंक, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

TAGS:
Churu news
Rajasthan News
khatu shyam ji

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
7 संभाग 7 दिन आंधी-बारिश का दौर, कोटा में राहत के बीच मंडियों में नुकसान
Rajasthan Weather Update
2
Jhunjhunu News
3
jaipur news
4
Churu news
5
Rajasthan Politics