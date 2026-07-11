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Churu: पानी की एक-एक बूंद को तरस रहा खेजड़ा गांव, सैकड़ों ग्रामीणों का SDM कार्यालय पर प्रदर्शन

Churu News: चूरू के सरदारशहर के गांव खेजड़ा में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया. नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा. 

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: Jul 11, 2026, 08:22 PM|Updated: Jul 11, 2026, 08:22 PM
Churu: पानी की एक-एक बूंद को तरस रहा खेजड़ा गांव, सैकड़ों ग्रामीणों का SDM कार्यालय पर प्रदर्शन
Image Credit: Churu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: राजस्थान के चूरू के सरदारशहर के गांव खेजड़ा में लंबे समय से चले आ रहे भीषण पेयजल संकट ने अब जनआक्रोश का रूप ले लिया है. शुक्रवार को किसान नेता ओमप्रकाश खेजड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया.

ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आज भी 2011 की जनगणना के आधार पर ही पानी की आपूर्ति की जा रही है, जबकि पिछले 15 वर्षों में आबादी लगभग तीन गुना बढ़ चुकी है.

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निजी टैंकरों से पानी मंगवा रहे
इसके बावजूद जलदाय विभाग ने पानी की सप्लाई में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जिससे कई मोहल्लों में लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोगों को मजबूरी में करीब 2 हजार रुपये खर्च कर निजी टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है. इससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है. वहीं घरेलू कार्य, पशुपालन और दैनिक जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

पानी की आपूर्ति बढ़ाई जाए
किसान नेता ओमप्रकाश खेजड़ा ने कहा कि गांव की वर्तमान आबादी के अनुसार तत्काल पानी की आपूर्ति बढ़ाई जाए, अतिरिक्त जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए और इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

प्रदर्शन के दौरान ओमप्रकाश खेजड़ा, राजूराम सारण, भैराराम सारण, भोमाराम सारण, दीपाराम गोदारा, भोमाराम गोदारा, धर्माराम सारण, लीलूराम मेघवाल, मोहर सिंह नाई, नोपाराम, पवन पारीक, संतलाल सारण, रमेश सारण, श्रवण कुमार, देवीलाल नाई, कांशीराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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