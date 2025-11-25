Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Churu: मायरा भरने पहुंचे बुजुर्ग की हुई मौत, चंद मिनटों में मातम में बदली खुशियां!

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में मायरा भरने आए 75 वर्षीय अख्तर हुसैन की सोमवार शाम जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में मौत हो गई. मृतक के भाई मौसिन काजी ने मंगलवार को पुलिस में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 25, 2025, 08:42 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 08:42 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!
7 Photos
rajasthan air pollution

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?
6 Photos
do you know

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल
5 Photos
jaisalmer news

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल

Churu: मायरा भरने पहुंचे बुजुर्ग की हुई मौत, चंद मिनटों में मातम में बदली खुशियां!

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में मायरा भरने आए 75 वर्षीय व्यक्ति के साथ जमीन विवाद को लेकर सोमवार की शाम मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई ने मंगलवार को पुलिस में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है लेकिन जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंची, तो निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों ने आक्रोश प्रकट किया, जिसके चलते शव का मेडिकल बोर्ड से बुधवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव अलखपुरा बोगन निवासी मौसीन काजी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका बड़ा भाई अख्तर हुसैन बहन अजीज बानो निवासी फतेहपुर की ननद की पुत्री की शादी पर मायरा भरने के लिए सोमवार की शाम रतनगढ़ आया हुआ था. अजीज बानो के ननदोई शोकत खोखर निवासी वार्ड संख्या 35 रतनगढ़, उसका भाई निशार, भतीजा समीर, हसन, साजिद सहित अन्य लोगों ने कहा कि भात भरने की आवश्यकता नहीं है.

अजीज बानो के नाम से जो जमीन है, उसे वे ही लेंगे, जिस पर अख्तर ने समझाइश करते हुए कहा कि अभी मायरा ले लो और जमीन भी बाद में दिलवा देंगे. इस बात को लेकर इन लोगों ने अजीज बानो और उसकी पुत्री नादीरा के साथ मारपीट की. जब अख्तर ने बीच-बचाव किया, तो इन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई. परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, परिजन निष्पक्ष जांच एवं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपना आक्रोश जताते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया. मृतक के भाई मौसिन ने बताया कि उसके भाई के शव पर चोट के निशान है, जिससे स्पष्ट है कि उसके साथ मारपीट की गई है लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

शव का पोस्टमार्टम रतनगढ़ के बाहर से डॉक्टरों से करवाया जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सकें. वहीं इस संदर्भ में सीआई गौरव खीड़िया ने बताया कि पुलिस ने इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने का निवेदन एसपी चूरू से कर दिया है. उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news