Churu: मायरा भरने पहुंचे बुजुर्ग की हुई मौत, चंद मिनटों में मातम में बदली खुशियां!

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में मायरा भरने आए 75 वर्षीय व्यक्ति के साथ जमीन विवाद को लेकर सोमवार की शाम मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई ने मंगलवार को पुलिस में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है लेकिन जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंची, तो निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों ने आक्रोश प्रकट किया, जिसके चलते शव का मेडिकल बोर्ड से बुधवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव अलखपुरा बोगन निवासी मौसीन काजी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका बड़ा भाई अख्तर हुसैन बहन अजीज बानो निवासी फतेहपुर की ननद की पुत्री की शादी पर मायरा भरने के लिए सोमवार की शाम रतनगढ़ आया हुआ था. अजीज बानो के ननदोई शोकत खोखर निवासी वार्ड संख्या 35 रतनगढ़, उसका भाई निशार, भतीजा समीर, हसन, साजिद सहित अन्य लोगों ने कहा कि भात भरने की आवश्यकता नहीं है.

अजीज बानो के नाम से जो जमीन है, उसे वे ही लेंगे, जिस पर अख्तर ने समझाइश करते हुए कहा कि अभी मायरा ले लो और जमीन भी बाद में दिलवा देंगे. इस बात को लेकर इन लोगों ने अजीज बानो और उसकी पुत्री नादीरा के साथ मारपीट की. जब अख्तर ने बीच-बचाव किया, तो इन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई. परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, परिजन निष्पक्ष जांच एवं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपना आक्रोश जताते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया. मृतक के भाई मौसिन ने बताया कि उसके भाई के शव पर चोट के निशान है, जिससे स्पष्ट है कि उसके साथ मारपीट की गई है लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

शव का पोस्टमार्टम रतनगढ़ के बाहर से डॉक्टरों से करवाया जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सकें. वहीं इस संदर्भ में सीआई गौरव खीड़िया ने बताया कि पुलिस ने इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने का निवेदन एसपी चूरू से कर दिया है. उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.