/Churu: ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड में पश्चिम बंगाल से इंजीनियर गिरफ्तार, खातों में मिले 1.32 करोड़

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Churu News: राजस्थान के चूरू साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है. आरोपी के बैंक खातों में विभिन्न राज्यों से करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपये की साइबर ठगी की राशि जमा होने का खुलासा हुआ है.
यह कार्रवाई हमीरवास थाना क्षेत्र के जेतपुरा निवासी विकास सिद्ध की रिपोर्ट पर की गई. विकास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात लोगों ने उसे मोबाइल पर लिंक भेजकर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और फर्जी आईपीओ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया. अधिक मुनाफे का लालच देकर उससे 39 लाख 21 हजार रुपये विभिन्न बैंक खातों में जमा करवा लिए गए.
एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया. जांच के बाद पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान से सायेम मलिक (27) को गिरफ्तार किया. आरोपी पेशे से सिविल इंजीनियर है और साइबर ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ है.
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने नाम से पांच प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां पंजीकृत कर रखी थीं. ठगी की रकम इन्हीं कंपनियों के खातों में जमा करवाई जाती थी.
आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर छह ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं. इस कार्रवाई में साइबर थाना एएसआई राकेश कुमार मीणा, कैलाशचन्द्र और सुनील कुमार की अहम भूमिका रही.
इधर, चूरू के कायमनगर मे हुई चोरी की वारदात का तीन दिन बीत जाने के बाद भी खुलासा नहीं होने पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और कॉलोनी के लोग एसपी दफ़्तर पहुंच चूरू एसपी से शीघ्र वारदात का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.
यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आसिफ खान ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि चोरों ने जीन दो मकानों को निशाना बनाया है, उन्हीं दो मकानों मे डेढ़ वर्ष पूर्व चोरी की वारदात हो चुकी है. उसका आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई.
खान ने कहा हैरत की बात तों ये है जिस कॉलोनी मे सात चोरो ने मकानों को निशाना बनाया वह जगह एसपी निवास से चंद कदमो की दूरी पर है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि चोरों ने घरों में घुसने के बाद परिवार के लोगों को गहरी नींद में रखने के लिए कूलर मे बेहोशी वाला स्प्रे किया और महिलाओं के शरीर से गहने उतार अलमारी के ताले तोड़कर नगदी और जेवरात पर हाथ साफ किया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें चोर घटना को अंजाम देते नजर आ रहे है.
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