/Churu: जीण माता मंदिर के पास पड़ा था किसान का शव, गले पर मिला कपड़ा और निशान

Churu News: राजस्थान के चूरू सदर थाना क्षेत्र के गांव घांघू में मंगलवार सुबह 55 वर्षीय व्यक्ति का संदिग्ध शव मिला. शव के गले में एक कपड़ा मिला है. गले पर निशान भी बने हुए हैं, जिसको देखकर पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मान रही है.

सूचना के बाद सदर थानाधिकारी मोटाराम व एएसआई सुरेन्द्र रेडू मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया है. घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस ने एंबूलेंस की सहायता से शव को डीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया है. घटना की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई.

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जीण माता मंदिर के पास मिला शव

मृतक के बेटे ने शव की शिनाख्त अपने पिता 55 वर्षीय श्रीचंद भाखर के रूप में की है. सदर थानाधिकारी मोटाराम ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिली कि गांव घांघू में लाखाउ-घांघू रोड पर जीण माता मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है. वहीं, पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि 55 वर्षीय श्रीचंद का शव पड़ा था, जिसके गले में एक कपड़ा मिला हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई है.

दूध लेने जा रहा था मृतक

मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जिसने आसपास के क्षेत्र से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक के भतीजे विक्रम ने बताया कि सुबह जल्दी दूध लेने जा रहा था तभी गांव के किसी युवक ने इसकी सूचना दी तब मौके पर जाकर देखा तो शव श्रीचंद भाखर का होना बताया.

रात नौ बजे घर से निकले

मृतक श्रीचंद के परिजनों ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे घर से खाना खाकर निकले थे. देर रात तक घर नहीं लौटे. मंगलवार सुबह गांव के लोगों से शव मिलने की सूचना मिली है. मृतक श्रीचंद खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जिसके दो बेटे है और एक बेटी हैं.