/Churu: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रोकी कार, तलाशी में निकले 12 लाख को सोने के गहने

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले की बीदासर पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान एक कार की तलाशी में करीब 12 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण मिले. बीदासर थाना पुलिस ने बिकानेर रेंज आईजी के निर्देशानुसार मंगलवार को डूंगरगढ़-बीदासर मार्ग पर थाना परिसर के सामने शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक ‘ए’ श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की.

उपनिरीक्षक हेतराम के नेतृत्व में चले अभियान में पुलिस ने करीब 50 से अधिक वाहनों की सघन जांच की और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर करीब आधा दर्जन वाहन चालकों के चालान काटे. नाकाबंदी के दौरान बीदासर से डूंगरगढ़ की ओर जा रही एक कार की तलाशी में करीब 12 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण मिले.

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जेवरात असली हैं या नकली

वाहन में मौजूद व्यक्ति जेवरात से संबंधित कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. इस पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 106 के तहत जेवरात को जब्त कर लिया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जब्त किए गए जेवरात असली हैं या नकली और उनके स्वामित्व और स्रोत की पुष्टि की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, ‘ए’ श्रेणी की नाकाबंदी उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होती है, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच, वाहन के दस्तावेजों का सत्यापन, चोरी के वाहनों, वांछित अपराधियों, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर निगरानी रखी जाती है. अभियान का उद्देश्य अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है.

उदयपुर में भी हुई चोरी

वहीं, उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे के जयप्रकाश कॉलोनी में बीती रात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने एक साथ दो सगे भाइयों के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और दो लाख की नकदी चुरा फरार हो गए.

बताया जा रहा है कि हीरालाल पटेल के घर में उसकी पत्नी और एक बेटा सो रहे थे. रसोईघर की खिड़की तोड़ कर बदमाश अंदर घुसे और अलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए. वहीं, पास में छोटे भाई के वहां भी अलमारी तोड़कर जेवरात और नकदी चुरा कर फरार हो गए. वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने आसपास के घरों की कुंडी बहार से बंद कर दी. घटना का पता पीड़ित परिवार को सुबह चला.

वहीं, कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना पर खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौका मुवायना कर मामला दर्ज किया. बताया जा रहा है कि हीरालाल पटेल 10 दिन पूर्व ही विदेश गया. बेटियों की शादी के लिए उसने रुपये और जेवरात जमा किए वह सब बदमाश चुरा कर फरार हो गए, जिससे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

