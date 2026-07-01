Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /Churu: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रोकी कार, तलाशी में निकले 12 लाख को सोने के गहने

Churu: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रोकी कार, तलाशी में निकले 12 लाख को सोने के गहने

चूरू के बीदासर में विशेष पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक कार से करीब 12 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण बरामद किए गए. कार सवार व्यक्ति जेवरों से जुड़े कोई वैध बिल या दस्तावेज पेश नहीं कर सका. पुलिस ने BNSS की धारा 106 के तहत जेवर जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: Jul 01, 2026, 08:18 PM|Updated: Jul 01, 2026, 08:18 PM
Churu: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रोकी कार, तलाशी में निकले 12 लाख को सोने के गहने
Image Credit: Churu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले की बीदासर पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान एक कार की तलाशी में करीब 12 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण मिले. बीदासर थाना पुलिस ने बिकानेर रेंज आईजी के निर्देशानुसार मंगलवार को डूंगरगढ़-बीदासर मार्ग पर थाना परिसर के सामने शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक ‘ए’ श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की.

उपनिरीक्षक हेतराम के नेतृत्व में चले अभियान में पुलिस ने करीब 50 से अधिक वाहनों की सघन जांच की और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर करीब आधा दर्जन वाहन चालकों के चालान काटे. नाकाबंदी के दौरान बीदासर से डूंगरगढ़ की ओर जा रही एक कार की तलाशी में करीब 12 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

जेवरात असली हैं या नकली

वाहन में मौजूद व्यक्ति जेवरात से संबंधित कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. इस पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 106 के तहत जेवरात को जब्त कर लिया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जब्त किए गए जेवरात असली हैं या नकली और उनके स्वामित्व और स्रोत की पुष्टि की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, ‘ए’ श्रेणी की नाकाबंदी उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होती है, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच, वाहन के दस्तावेजों का सत्यापन, चोरी के वाहनों, वांछित अपराधियों, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर निगरानी रखी जाती है. अभियान का उद्देश्य अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है.

उदयपुर में भी हुई चोरी

वहीं, उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे के जयप्रकाश कॉलोनी में बीती रात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने एक साथ दो सगे भाइयों के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और दो लाख की नकदी चुरा फरार हो गए.

बताया जा रहा है कि हीरालाल पटेल के घर में उसकी पत्नी और एक बेटा सो रहे थे. रसोईघर की खिड़की तोड़ कर बदमाश अंदर घुसे और अलमारी में रखें सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए. वहीं, पास में छोटे भाई के वहां भी अलमारी तोड़कर जेवरात और नकदी चुरा कर फरार हो गए. वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने आसपास के घरों की कुंडी बहार से बंद कर दी. घटना का पता पीड़ित परिवार को सुबह चला.

वहीं, कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना पर खेरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौका मुवायना कर मामला दर्ज किया. बताया जा रहा है कि हीरालाल पटेल 10 दिन पूर्व ही विदेश गया. बेटियों की शादी के लिए उसने रुपये और जेवरात जमा किए वह सब बदमाश चुरा कर फरार हो गए, जिससे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार

अलवर में युवक पर चाकू से हमला, पेट में वार कर किया घायल, दोस्तों के बुलाने पर पहुंचा था धीरज

3 महीने पहले मुरैना से हुई थी लापता, दौसा में गड़ा मिला नाबालिग का शव, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

लिस्ट बनी नाम जुड़े-कटे और फिर लगा तीन महीने का फॉर्मूला, जानें बिजली कंपनियों में नियुक्ति क्यों टली ?

राजस्थान में 5 हजार रुपए महंगी हुई चांदी, सोने के तेवर भी नहीं हुए काम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Explainer: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे का खौफनाक मंजर, 8 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, 6 शवों का जलकर बन गया कंकाल, DNA से होगी पहचान

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RCA एडहॉक कमेटी सस्पेंड, IAS भास्कर ए. सावंत बने इंचार्ज

एक चिंगारी... और खत्म हो गई 14 बेजुबान जिंदगियां! ट्रांसफार्मर हादसे से दहल उठा गांव

यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ

पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, दरिंदगी के अड्डों पर गरजा बुलडोजर, होटल संचालक समेत 12 आरोपी गिरफ्तार

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

पांचना बांध पर 20 साल पुराना विवाद खत्म, सरकार और किसानों के बीच हुआ समझौता, 21 गांवों को मिलेगा पानी

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत

नेशनल डॉक्टर्स डे, जब उम्मीद जवाब देने लगती है, तब डॉक्टर बनते हैं जीवन की आखिरी आस

राजस्थान में मानसून की उल्टी गिनती शुरू! जानिए कब होगी धमाकेदार एंट्री

Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

सीकर में 2,500 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, PM मोदी के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

20 दिन बाद भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, पुलिस ने 5 KM तक बढ़ाया सर्च ऑपरेशन, तलाश जारी

सड़क पर उतरे ग्रामीण, लगा लंबा जाम! आखिर किस बात पर भड़का झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, अब राजस्थान की बारी, जानिए आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम बारिश?

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

खाटूधाम में श्रद्धालुओं से अभद्रता पड़ी भारी, होटल दलाली करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

TAGS:
Rajasthan Crime
churu news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जोधपुर में अंगुली कटने के बाद इलाज के लिए पहुंचा था युवक, ऑपरेशन थिएटर में हुई मौत
jodhpur news
2
Jaisalmer News
3
Rajasthan Crime
4
sri ganganagar news
5
Gold Silver Price