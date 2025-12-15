Zee Rajasthan
Churu News: गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे को अवैध देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के सरदारशहर में गैंगस्टर रोहित गोदारा में महेंद्र डेलाणा के गुर्गे को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस आरोपी प्रदीप छिपा से पूछताछ कर रही है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Dec 15, 2025, 07:46 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 07:46 PM IST

Churu News: गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे को अवैध देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार

Sardarshahar, Churu News: राजस्थान के सरदारशहर के बुकनसर फांटा के पास से पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा में महेंद्र डेलाणा के गुर्गे को अवैध देसी कट्टा सहित गिरफ्तार किया. सरदारशहर क्षेत्र के कई पूंजीपतियों से विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा व महेंद्र डेलाणा द्वारा रंगदारी मांगने के मामले पुलिस थाने में दर्ज हो चुके हैं.

विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा व महेंद्र डेलाणा द्वारा पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा चुकी हैं. वहीं, सरदारशहर थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने सरदारशहर में होने वाली किसी बड़ी वारदात को टाल दिया है. पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गौदरा व महेंद्र डेलाणा के गुर्गे सरदारशहर के गाजूसर गांव निवासी 21 वर्षीय प्रदीप छिंपा उर्फ पीसी पुत्र ओमप्रकाश छिंपा को अवैध देसी कट्टा के साथ बुकनसर फांटा के पास से गिरफ्तार किया है.

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी प्रदीप छिंपा उर्फ पीसी विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गौदरा और महेंद्र डेलाणा गैंग का सक्रिय सदस्य है. गैंग का सदस्य रहते हुए संगठित रूप से अपराध करता है. आरोपी प्रदीप छिंपा उर्फ पीसी चूरू के सनसिटी होटल के फायरिंग प्रकरण में भी आरोपी था. उक्त फायरिंग भी रोहित गोदारा व महेंद्र डेलाणा के निर्देशन पर की गई थी.

वहीं, पुलिस अब आरोपी प्रदीप छिपा उर्फ पीसी से गहनता से पूछताछ कर रही है. पुलिस पूछताछ में यह पता करेगी कि आरोपी प्रदीप छिपा उर्फ पीसी कौन सी बड़ी वारदात करने की फिराक में था लेकिन सरदारशहर पुलिस की सजगता से शहर में होने वाली एक बड़ी वारदात टल चुकी है. वहीं, इस पूरी कार्रवाई में एएसआई प्रदीप कुमार मीणा, कांस्टेबल शिवलाल और रोहिताश कुमार की विशेष भूमिका रही.

बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूणकरण का निवासी है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक कुख्यात गुर्गा है. बीते कई सालों से अपराध की दुनिया में रोहित एक जाना पहचाना नाम बन चुका है. क्राइम की दुनिया में आने से पहले रोहित मोबाइल मैकेनिक था. सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड में भी रोहित गोदार का नाम सामने आया था. रोहित गोदारा गैंगस्टर लारेंस विश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करता है.

