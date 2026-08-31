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Churu: कृषि ट्यूबवेलों से केबल चोरी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार, पंजाब के हैं निवासी

सादुलपुर के हमीरवास थाना क्षेत्र में कृषि ट्यूबवेलों से केबल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने पंजाब निवासी आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 31, 2026, 05:20 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 05:20 PM IST
Churu: कृषि ट्यूबवेलों से केबल चोरी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार, पंजाब के हैं निवासी
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: सादुलपुर हमीरवास थाना क्षेत्र के करीब दो दर्जन से अधिक गांवों में लगातार हो रही कृषि ट्यूबवेलों की केबल चोरी की वारदातों का हमीरवास थानां पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है.

आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने बताया कि लगातार बढ़ रही केबल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हमीरवास थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक सतपाल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. वहीं, टीम ने आसूचना संकलन, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और सीसीटीवी फुटजे के साथ जांच करते हुए कृषि ट्यूबवेलों से केबल चोरी करने वाले गिरोह तक पहुंच गई.

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पुलिस ने मामले में पंजाब निवासी आरोपी सतनाम सिंह उर्फ सोनू पुत्र बुटा सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी दलेलसिंह वाला, थाना सदर मानसा, पंजाब तथा उसकी पत्नी सरोज उर्फ सुनीता, उम्र 30 वर्ष, निवासी दलेलसिंह वाला, थाना सदर मानसा, पंजाब को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, 10 जून 2026 को बांगड़वा निवासी सतवीर पुत्र रावतराम जाट ने हमीरवास थाने में रिपोर्ट दी थी कि 6-7 जून की रात रोही बांगड़वा, रोही सरदारपुरा और रोही भभरींड में अज्ञात चोर कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन की केबल काटकर चोरी कर ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शरू की थी.

वहीं, अनेक गांवों में एक के बाद एक चोरी की घटनाएं होने से किसानों में चिंता और इलाके में सनसनी फैल गई. पाटिल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में चोरी की वारदातों में शामिल अन्य लोगों और चोरी की केबल खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में अनुसंधान अभी जारी है.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पिछले करीब ढाई से तीन सालों से थाना क्षेत्र में फसल कटाई का काम करते थे. इस दौरान उन्हें क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और कृषि ट्यूबवेलों की जानकारी हो गई थी. आरोपी कथित तौर पर दिन के समय क्षेत्र में रेकी करते और बिजली के खंभों पर लगी तारों के नीचे-नीचे चलते हुए ट्यूबवेलों तक पहुंचने का रास्ता तलाशते थे.

मामले में हमीरवास थानां क्षेत्र में करीब 39 ट्यूबवेलों से केबल चोरी की घटनाएं सामने आई थी, जिसके कारण किसानों में भारी आक्रोश था. अब किसानों की मांग है कि 39 ट्यूबवेलों से चोरी की गई केबल को बरामद करने के साथ-साथ मामले में शामिल अन्य आरोपियों को पुलिस शीघ्रता से गिरफ्तार करने की कार्रवाई करें.

वहीं, पीड़ित किसानों ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए आक्रोश जताया. मामले हमीरवास थानाधिकारी सतपाल, सहायक उपनिरीक्षक सुभाषचन्द्र, साइबर सेल चुरू के हेड कांस्टेबल सत्यवान, कांस्टेबल संदीप, अमित थाना सादुलपुर के कांस्टेबल ओमप्रकाश की मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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