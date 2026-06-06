/Churu: 3 जून की रात मचाया था आतंक, कच्छाधारी गैंग का शातिर नकबजन गिरफ्तार

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Churu News: राजस्थान के चूरू जिले की सादुलपुर पुलिस ने गांव पहाड़सर में हुई लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों एवं मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए कच्छाधारी गैंग के एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है.
थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में एक टीम का गठन किया गया था और टीम में शमिल उपनिरीक्षक कमलेश कुमार ने पुलिस दल के साथ मुखबिर तंत्र और प्रो-एक्टिव पुलिसिंग रब ने घटनास्थल के आसपास जांच कर तकनीकी साक्ष्य संकलन एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया.
लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने हरियाणा के रोहतक जिले के महम थाना क्षेत्र के फरमाणा खास निवासी नीरज पुत्र हवासिंह (40 वर्ष) को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया.
शातिर नकबजन गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, आरोपी कच्छाधारी गैंग से जुड़ा शातिर नकबजन है. उससे पूछताछ जारी है और चोरी गए अन्य सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे में उपनिरीक्षक कमलेश कुमार सहित कांस्टेबल ओमप्रकाश सुरेश कुमार, कर्मपाल और जल्लेसिंह ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई.
3 जून को हुई थी चोरी
गौरतलब है कि चार जून को गांव पहाड़सर निवासी ओमप्रकाश ओर विनोद कुमार ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि तीन जून की रात्रि को अज्ञात चोर उसके घर में घुसकर सूटकेस में रखे सोने के कड़े एवं अंगूठियां चुरा ले गए. साथ ही गांव के विनोद कुमार के घर से सोने का मंगलसूत्र, रानीहार, हमेल, गलसरी, मांगटीका, चैन, लॉकेट, अंगूठियां, रखड़ी, झुमके, चांदी की पाजेब सहित अन्य आभूषण और घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
3 जून की रात को हनुमानगढ़ जंक्शन में महिला की हत्या के मामले में जंक्शन पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हमले में गंभीर घायल रमजान के दो पुत्र भी शामिल हैं.
इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने बताया कि 3 जून की रात को मनजीत कौर और रमजान अग्रसेन चौक के पास होटल पर खाना खा रहे थे.
इसी दौरान रमजान के पुत्र मनोज खान और रफीक खान ने अपने साथियों के साथ रमजान और मनजीत कौर पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें उपचार के दौरान मनजीत कौर की मौत हो गई थी.
एसपी के अनुसार, रमजान के परिजन दोनों की आपस में जानकारी से नाराज थे. इस संबंध में पुलिस ने रमजान के पुत्रों मनोज खान, रफीक खान सहित अकरम, इमरान खान और जफर हुसैन को गिरफ्तार किया है.
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