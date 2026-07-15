/चूरू में जमीन विवाद बना काल, टायर पंचर दुकानदार की रास्ते में मौत

Churu News: राजस्थान के सरदारशहर उपखंड के भानीपुरा थाना क्षेत्र के सावर गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद ने मंगलवार शाम एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली.

आरोप है कि एक पक्ष के दो लोग कैंपर लेकर दूसरे पक्ष के लोगों को कुचलने की नीयत से पहुंचे, लेकिन वे लोग मौके से भाग निकले. इस दौरान वहां बैठे टायर पंचर की दुकान चलाने वाले 50 वर्षीय प्रभु राम मेघवाल कैंपर की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. बीकानेर ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

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कैंपर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल

मृतक के बेटे लीलाधर मेघवाल ने भानीपुरा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार शाम करीब 8 बजे उन्हें पिता के हादसे की सूचना मिली. गांव पहुंचने पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धर्मकांटा कार्यालय के सामने कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान गांव के मैनपाल पुत्र मदनलाल सारण और मुकेश पुत्र देवीलाल सारण तेज रफ्तार कैंपर लेकर आए और वहां बैठे लोगों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया.

बाकी लोग जान बचाकर भाग गए, लेकिन प्रभु राम कुर्सी पर बैठे रह गए और कैंपर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल प्रभु राम को पहले सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद

बाद में शव को वापस सरदारशहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. डीएसपी कुलदीप वालिया ने बताया कि सावर गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी दूसरे पक्ष के लोगों को निशाना बनाने आए थे, लेकिन इस दौरान निर्दोष प्रभु राम मेघवाल वाहन की चपेट में आ गए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

उप जिला अस्पताल के बाहर धरना शुरू

इधर, मृतक के परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई और अन्य मांगों को लेकर राजकीय उप जिला अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया. परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक धरना जारी रहेगा. पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहकर परिजनों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं.