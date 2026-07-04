/LDC अभ्यर्थियों का रोडवेज पर फूटा गुस्सा, बसों में ठूंस-ठूंसकर भेजे गए श्रीगंगानगर

Churu News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को एलडीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है. इस भर्ती के लिए सरदारशहर के अधिकतर पुरुष अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र गंगानगर आया है.

सरदारशहर से गंगानगर जाने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर ले जाया जा रहा है. रोडवेज प्रशासन की ओर से अतिरिक्त बसें लगाने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में यह दावे सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं. अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और रोडवेज प्रशासन के पास बसों की कमी है.

Add Zee News as a Preferred Source

निशुल्क यात्रा की घोषणा

परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बस स्टैंड पर आरामदायक सफर का इंतजार करते रहे, लेकिन हर बस में अभ्यर्थियों को भेड़-बकरियों की तरह भरकर ले जाया गया. अभ्यर्थियों ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से हमारे लिए निशुल्क यात्रा की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन यह यात्रा हमारे लिए परेशानी बनी हुई है.

बसों में इतनी भीड़ है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है. कई घंटे बाद बस में चढ़ने की बारी आती है और हमें परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए खड़े होकर सफर तय करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पीछे से जो भी बस आती है, वह पूरी तरह से भरी हुई आती है और उसी बस में हमें चढ़ने के लिए बोला जाता है.

सरदारशहर से गंगानगर का 250 किलोमीटर का सफर

ऐसे में बस में चढ़ते ही अंदर घुटन होने लगती है. अभ्यर्थियों ने कहा कि सरदारशहर से गंगानगर का 250 किलोमीटर का सफर है, जिसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं.

ऐसे में इस भीड़ में खड़े होकर सफर करना मुश्किल हो रहा है. अभ्यर्थियों ने कहा कि इस तरह से सफर करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो किस तरह से आराम से पेपर दे पाएंगे. वहीं, रोडवेज प्रशासन के यातायात प्रबंधक नगेंद्रसिंह ने बताया कि हमारी ओर से अतिरिक्त बसें भेजी गई है.

यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसका हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इन अतिरिक्त बसों का दावा करने वाले रोडवेज प्रशासन के अधिकारी इन बसों में बीकानेर जा रही भीड़ को खुद आंखों से देख रहे हैं.