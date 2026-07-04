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LDC अभ्यर्थियों का रोडवेज पर फूटा गुस्सा, बसों में ठूंस-ठूंसकर भेजे गए श्रीगंगानगर

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए सरदारशहर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र श्रीगंगानगर बनाया गया है. परीक्षा से एक दिन पहले रोडवेज बसों में भारी भीड़ देखने को मिली. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त बसों के दावों के बावजूद उन्हें भेड़-बकरियों की तरह ठूंसकर सफर कराया जा रहा है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: Jul 04, 2026, 03:29 PM|Updated: Jul 04, 2026, 03:29 PM
LDC अभ्यर्थियों का रोडवेज पर फूटा गुस्सा, बसों में ठूंस-ठूंसकर भेजे गए श्रीगंगानगर
Image Credit: Churu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को एलडीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है. इस भर्ती के लिए सरदारशहर के अधिकतर पुरुष अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र गंगानगर आया है.

सरदारशहर से गंगानगर जाने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर ले जाया जा रहा है. रोडवेज प्रशासन की ओर से अतिरिक्त बसें लगाने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में यह दावे सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं. अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और रोडवेज प्रशासन के पास बसों की कमी है.

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निशुल्क यात्रा की घोषणा

परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बस स्टैंड पर आरामदायक सफर का इंतजार करते रहे, लेकिन हर बस में अभ्यर्थियों को भेड़-बकरियों की तरह भरकर ले जाया गया. अभ्यर्थियों ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से हमारे लिए निशुल्क यात्रा की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन यह यात्रा हमारे लिए परेशानी बनी हुई है.

बसों में इतनी भीड़ है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है. कई घंटे बाद बस में चढ़ने की बारी आती है और हमें परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए खड़े होकर सफर तय करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पीछे से जो भी बस आती है, वह पूरी तरह से भरी हुई आती है और उसी बस में हमें चढ़ने के लिए बोला जाता है.

सरदारशहर से गंगानगर का 250 किलोमीटर का सफर

ऐसे में बस में चढ़ते ही अंदर घुटन होने लगती है. अभ्यर्थियों ने कहा कि सरदारशहर से गंगानगर का 250 किलोमीटर का सफर है, जिसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं.

ऐसे में इस भीड़ में खड़े होकर सफर करना मुश्किल हो रहा है. अभ्यर्थियों ने कहा कि इस तरह से सफर करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो किस तरह से आराम से पेपर दे पाएंगे. वहीं, रोडवेज प्रशासन के यातायात प्रबंधक नगेंद्रसिंह ने बताया कि हमारी ओर से अतिरिक्त बसें भेजी गई है.

यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसका हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इन अतिरिक्त बसों का दावा करने वाले रोडवेज प्रशासन के अधिकारी इन बसों में बीकानेर जा रही भीड़ को खुद आंखों से देख रहे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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