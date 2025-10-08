Zee Rajasthan
Churu: शराब ठेकेदारों ने BJP नेता को किया किडनैप, चलती कैंपर में तोड़े हाथ-पैर

Churu News: राजस्थान के चूरू के सादुलपुर में शराब ठेकेदारों ने BJP नेता को किडनैप किया और चलती कैंपर में मारपीट करते हुए हाथ-पैर तोड़े. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 08, 2025, 08:29 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 08:29 PM IST

Churu: शराब ठेकेदारों ने BJP नेता को किया किडनैप, चलती कैंपर में तोड़े हाथ-पैर

Sadulpur, Churu News: चूरू के सादुलपुर शराब बिक्री की शिकायत करने की रंजिश को लेकर कैंपर में सवार शराब ठेकेदारों ने एक व्यक्ति के साथ लोहे के सरियों और रॉड से मारपीट कर पैर तोड़ दिय. साथ ही कैंपर जीप में डालकर अपहरण कर ले जाने का मामला हमीरवास पुलिस ने मामला दर्ज किया है. वहीं, घायल पृथ्वी सिंह भाजपा एस टी मोर्चा चांदगोठी के मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है.

दर्ज मामले में आरोप लगाया कि शराब ठेकेदारों ने चलती कैंपर में मारपीट करते रहे और बुरी तरह से मारपीट कर सादुलपुर पिलानी सड़क पर स्थित हमीरवास थाने के नजदीक नीमा गांव के नजदीक सड़क पर भयंकर फरार हो गए. थाना अधिकारी ने बताया कि घायल के दोनों पैरों पर गंभीर चोट हैं. जांच के बाद ही पैर टूटने और नहीं टूटने आदि की जानकारी मिल पाएगी.

इस संबंध में थाना अधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती पृथ्वी सिंह मीणा उम्र 53 साल निवासी गांव जनाऊ मीठी ने पर्चा बयान देकर मामला दर्ज करवाकर बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री होती है, जिसको लेकर ग्रामीणों को शिकायत करने के लिए कहा था.

लेकिन उसने शिकायत नहीं की. 7 अक्टूबर को वह अपनी स्कूटी लेकर अपने भाई के साथ अपने खेत में जा रहा था तभी सामने से एक सफेद रंग की कैंपर आई, जिसमें सवार बेरासर बुद्धू निवासी योगेंद्र कुमार गांव ढाणी मोजी निवासी नवीन कुमार तथा दो अन्य आरोपी कैंपर से नीचे उतरे तथा जाति सूचक गालियां निकालते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

कहा कि तूने शराब बिक्री की शिकायत की है और लोहे के सरियों ओर लाठी डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी. बाद में उसे कैंपर में डालकर उसका अपहरण कर लिया और चलती कैंपर में उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की. वहीं, गांव नीमा के नजदीक सड़क पर उसे फेंककर आरोपी फरार हो गए.

घटना के बाद अन्य लोगों की मदद से पुलिस और परिवारजनों को सूचना दी इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया. थाना अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मौका निरीक्षण भी किया.

तत्काल नाकाबंदी करवा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया है. उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

