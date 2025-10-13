ना पानी, ना सफाई... फिर भी 600 रूपए ‘सुविधा शुल्क’? चूरू कॉलेज के छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर!

Churu News: चूरू के लोहिया कॉलेज में तालाबंदी: पेयजल और बदहाल सुविधाओं से नाराज छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन

चूरू, राजस्थान. चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में सोमवार को छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किया. कॉलेज में व्याप्त विभिन्न मूलभूत समस्याओं, खासकर पेयजल की गंभीर कमी और वॉशरूम की दयनीय हालत से नाराज़ छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़कर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया.

विरोध का कारण: 'सुविधा शुल्क' बनाम बदहाली

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता नरेंद्र कुमार ने बताया कि कॉलेज प्रशासन सुविधा शुल्क के नाम पर फीस के साथ छात्रों से ₹600 लेता है, लेकिन छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है. उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्था खराब है और वॉशरूम की हालत दयनीय है. बार-बार कॉलेज प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने पर छात्रों को मजबूरन यह कड़ा कदम उठाना पड़ा.

एक घंटे की समझाइश के बाद खुला ताला

विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉलेज के मुख्य दरवाजे पर तालाबंदी कर दी गई, जिसके चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से समझाइश की.

छात्र नेता विशाल सिंह ने स्पष्ट किया कि उनकी प्रमुख मांगें हैं:

महाविद्यालय में सभी समस्याओं का समय रहते निराकरण किया जाए.

महाविद्यालय में स्वच्छ, पीने योग्य और मीठे पानी की सुविधा तुरंत दुरुस्त की जाए.

कॉलेज के पीछे पड़े कचरे के ढेर का तुरंत निस्तारण किया जाए.

कॉलेज प्रशासन द्वारा मांगें पूर्ण करने का आश्वासन दिए जाने के बाद, लगभग एक घंटे की तालाबंदी के बाद छात्रों ने मुख्य दरवाजे का ताला खोला. इस प्रदर्शन में नरेंद्र सिंह रामसरा, राम सैनी, निखिल प्रजापत, और ऋषिराज सिंह राठौड़ सहित कई छात्र प्रतिनिधि मौजूद रहे.

