रोजगार का सपना बना बंधन! एजेंट के झांसे में फंसे राजस्थान के 3 युवक विदेश में कैद

Published: Oct 09, 2025, 05:44 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 05:44 PM IST

Published: Oct 09, 2025, 05:44 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 05:44 PM IST

रोजगार का सपना बना बंधन! एजेंट के झांसे में फंसे राजस्थान के 3 युवक विदेश में कैद

Churu News: विदेश में बंधक बनाए गए चूरू के तीन युवक: परिवार ने लगाई वापसी की गुहार
चूरू, राजस्थान. रोज़ी-रोटी कमाने की आस में विदेश गए रतनगढ़ तहसील के गांव लूंछ के तीन युवक पिछले कई महीनों से बंधक बने हुए हैं. एजेंट के झांसे में आकर विदेश पहुंचे इन युवकों के पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए गए हैं, और उन्हें भरपेट खाना दिए बिना 15 घंटे काम करवाया जा रहा है.

पीड़ित युवकों की आपबीती जानने के बाद उनके परिजनों ने रतनगढ़ थाने में एजेंट के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने की गुहार लगाई है.

लाखों रुपए दिए, बदले में मिली गुलामी
लूंछ निवासी शीशपाल जाट, भगवानाराम जाट, और विक्रम जाट को विदेश भेजने के नाम पर लक्ष्मणगढ़ निवासी भागीरथ ने झांसा दिया था. संयुक्त रिपोर्ट में पीड़ितों की पत्नियों (सुनीता, कलावती देवी, और रेखा देवी) ने बताया कि एजेंट ने डेढ़ लाख रुपए प्रति व्यक्ति की मांग की थी. उनसे अच्छा वेतन, ओवर टाइम और छुट्टी देने का वादा किया गया था.

एजेंट की बातों में आकर इन तीनों ने फतेहपुर निवासी गणपत को कुल छह लाख रुपए दिए थे.

10 माह से दयनीय हालत
युवकों को विदेश गए हुए लगभग 10 माह हो चुके हैं. शुरुआती दो महीने तो उन्हें वेतन मिला, लेकिन उसके बाद उनकी हालत दयनीय हो गई. उनके पासपोर्ट छीन लिए गए. जब उन्होंने अपना वेतन और पासपोर्ट वापस मांगा, तो उनके साथ मारपीट की गई. उन्हें बंधक बनाकर रोज़ाना 15 घंटे तक काम करवाया जा रहा है. सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन्हें काम के बदले भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी शारीरिक हालत काफी खराब हो गई है. अब ये परिजन एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज कराने और अपने पतियों को सुरक्षित विदेश से वापस बुलाने के लिए पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं. उन्होंने सरकार से मदद की अपील की है ताकि इन युवकों को जल्द से जल्द इस बंधक जीवन से मुक्ति मिल सके.



