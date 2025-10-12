Churu News: रात 1 बजे लोहे के पाइप ले होटल में घुसे बदमाश, मालिक का तोड़ा हाथ...

Sardarshahar, Churu News: सरदारशहर के जयसंगसर गांव के पास स्थित एक होटल मालिक के साथ मारपीट करने और होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों पर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है. घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

घटना को लेकर होटल मालिक रुपाराम की ओर से सरदारशहर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि होटल मालिक 58 वर्षीय रुपाराम जाट ने मामला दर्ज करवाया है कि मेरा जयसंगसर गांव के पास तारानगर रोड पर एक होटल है.

10 अक्टूबर को रात12 बजे मेरे पास होटल पर काम करने वाले लड़के सुभाष के मोबाइल नंबर पर आशीष नाम के व्यक्ति का फोन आया कि तुम्हारा होटल अच्छा चल रहा है या तो होटल हमें किराए पर दे दो या फिर अपनी कमाई में से हिस्सेदार बना लो वरना तुम्हारा होटल बंद करवा देंगे. जिस पर सुभाष ने मुझे इसकी सूचना दी तो मैंने कहा कि हम इस बात की जानकारी पुलिस थाने में देंगे.

उसके बाद 10 और 11 अक्टूबर की मध्य रात सवा 1 बजे एक कार, एक कैंपर गाड़ी व पिकअप में सवार होकर रावतसर निवासी आशीष सिहाग, सूरतगढ़ निवासी मुकेश जाट, चूरू निवासी सुनील मेघवाल और बीकानेर का गैंगस्टर बलिया व डायमंड होटल में काम करने वाला एक व्यक्ति और 10 अन्य व्यक्ति एक राय होकर जानलेवा हमले की पूर्व तैयारी के साथ लोहे के पाइप से लेस होकर नाजायज रूप से होटल में घुस गए और गालियां निकालते हुए मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरा हाथ टूट गया.

मेरे होटल के बाहर खड़ी कार पिकअप और कैंपर को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और धमकी दी कि दो दिन में 7 लख रुपये की व्यवस्था कर दो या होटल हमें किराए पर दे देना वरना आज तो सिर्फ तोड़फोड़ और मारपीट की है इस बार तुम लोगों को जान से खत्म कर देंगे.

घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने कहा कि अब तक के अनुसंधान में रंगदारी मांगने जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है. दोनों तरफ की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है और मामले की जांच जारी है.

