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आर-पार की लड़ाई: सरदारशहर में कच्चे बस स्टैंड की समस्याओं और अवैध कब्जों को लेकर बस ऑपरेटर्स और व्यापारी उतरे आमने-सामने

Churu News: सरदारशहर में कच्चे बस स्टैंड की समस्याओं को लेकर बस ऑपरेटरों और व्यापारियों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है. मांगें पूरी नहीं होने पर 19 सितंबर से बसों का अनिश्चितकालीन चक्काजाम, हड़ताल और बाजार बंद करने की चेतावनी दी गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published:Sep 16, 2026, 11:24 AM IST | Updated:Sep 16, 2026, 11:24 AM IST
आर-पार की लड़ाई: सरदारशहर में कच्चे बस स्टैंड की समस्याओं और अवैध कब्जों को लेकर बस ऑपरेटर्स और व्यापारी उतरे आमने-सामने
Image Credit: बस ऑपरेटरों और व्यापारियों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया.

Churu News: सरदारशहर कस्बे के अस्थाई कच्चा बस स्टैंड से बसों के संचालन और बस स्टैंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन सहित ऑटो यूनियन, व्यापार मंडल एवं अन्य संगठनों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है. मंगलवार को बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बस ऑपरेटरों और स्थानीय व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. एसोसिएशन ने प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो 19 सितंबर 2026 से बसों का अनिश्चितकालीन चक्काजाम, धरना-प्रदर्शन और हड़ताल शुरू की जाएगी.

बस ऑपरेटर राजेन्द्र कुमार सारण ने बताया कि 13 अगस्त 2026 से बसों का संचालन अस्थाई बस स्टैंड से किए जाने के बाद महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों सहित आम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं कच्चा बस स्टैंड परिसर में रेडी-ठेले और अस्थायी कब्जों के कारण बस यात्रियों के साथ बस चालकों, ऑटो-टैक्सी संचालकों और व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है.

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क्या कहना है बस ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का
बस ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर पूर्व में भी प्रशासन के साथ वार्ता हो चुकी है. 13 अगस्त की वार्ता में बसों का संचालन कृष्णा बस स्टैंड (कच्चा बस स्टैंड) से करवाने और बस स्टैंड की समस्याओं का समाधान करने पर सहमति बनी थी. इसके बावजूद एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने से बस ऑपरेटरों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ रही है.

ज्ञापन में एसोसिएशन ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका में पारित 17 अगस्त 2026 के अंतरिम आदेश का भी हवाला दिया है. एसोसिएशन का आरोप है कि प्रशासन की ओर से मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है.

ये हैं बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख मांगें
बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि कच्चा बस स्टैंड परिसर से हाथ ठेलों और अस्थायी कब्जों को हटाकर उन्हें अन्य स्थान पर भेजा जाए तथा बस स्टैंड को पूरी तरह बसों के संचालन के लिए व्यवस्थित किया जाए. एसोसिएशन ने आगामी तीन दिनों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए बसों का संचालन कृष्णा बस स्टैंड से करवाने और बस स्टैंड की सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है.

राजेन्द्र कुमार सारण ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर 19 सितंबर से सभी बसों का संचालन बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान आमजन को होने वाली किसी भी परेशानी की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

इस आंदोलन को स्थानीय व्यापार मंडल का भी समर्थन मिला है. व्यापार मंडल की ओर से 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन व्यापार बंद का ऐलान किया गया है. ऐसे में यदि प्रशासन और संगठनों के बीच जल्द सहमति नहीं बनी तो सरदारशहर में बसों के साथ बाजार बंद होने से आमजन की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

पहले भी हो चुकी है हड़ताल
गौरतलब है कि कच्चा बस स्टैंड और बसों के संचालन से जुड़े विवाद को लेकर पूर्व में भी बस ऑपरेटर यूनियन एवं व्यापारियों की ओर से करीब 10 दिन तक हड़ताल की गई थी. इसके बाद प्रशासन के साथ हुई वार्ता में मजिस्ट्रेट आवास के पास कुछ दिनों के लिए अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया था. लेकिन यूनियन का आरोप है कि एक माह से अधिक समय बीतने के बावजूद प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसके चलते बस ऑपरेटरों और स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

इस दौरान महावीर, कृष्ण कुमार, रामनिवास, भीमाराम, नरेंद्र कुमार, बलवीर, गोपालसिंह, सुरेंद्र, दिलीपसिंह, कैलाश, संतलाल, दीपचंद, रामकिशन, जयप्रकाश, हीरालाल, अशोक पारीक सहित बड़ी संख्या में बस ऑपरेटर यूनियन के सदस्य और स्थानीय व्यापारी मौजूद रहे.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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