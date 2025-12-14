चूरू के सरदारशहर में 69वीं स्कूल स्पोर्ट्स कैंप जारी, 18 खिलाड़ी चुनी गईं नेशनल फुटबॉल के लिए

Rajasthan News: सरदारशहर में चल रहे 69वें स्कूल स्पोर्ट्स कैंप में 18 बालिका फुटबॉल खिलाड़ी नेशनल टूर्नामेंट के लिए चुनी गई हैं. ये बेटियां कोच सुमन भांभू की अगुवाई में रांची नेशनल (18से 22 दिसंबर) में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी. इनका लक्ष्य भारत के लिए खेलना है.
Churu News: फुटबॉल के मैदान में राजस्थान की बेटियां इन दिनों अपना दमख़म दिखा रही हैं.चूरू ज़िले के सरदारशहर स्थित उदासर बिदावतान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत 17 वर्षीय बालिका फुटबॉल वर्ग का राज्य स्तरीय कैंप जोरों पर चल रहा है.
कड़ी मेहनत और बड़े सपनों के साथ यहां पहुंची 26 प्रतिभावान खिलाड़ियों में से 9-10 दिसंबर को हुए चयन परीक्षण में 18 बच्चियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है. ये चयनित खिलाड़ी अब 18 से 22 दिसंबर तक झारखंड के रांची में होने वाले नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी.
कठिन हालात,बुलंद हौसले
सुबह की कड़ाके की ठंड में भी ये बेटियां मैदान में पसीना बहा रही हैं. उनके पैरों की रफ्तार और मैदान पर हुनर किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी से कम नहीं है. कोच सुमन भांभू की अगुवाई में खिलाड़ियों को ड्रिब्लिंग, पासिंग, फिटनेस और रणनीति पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
कोच ने बताया कि 4-5 साल पहले AJFI में शामिल होने के बावजूद राजस्थान की टीम लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है, जो यह हमारे लिए गर्व की बात है. खिलाड़ियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है, फिर भी उनकी मेहनत और लगन उन्हें यहां तक लाई है.
सपना-भारत के लिए खेलना
स्थानीय फिजिकल टीचर प्रकाशचंद्र ने बताया कि इस कैंप के आयोजन से पूरे गांव में उत्साह का माहौल है. प्रिंसिपल मेघदान चारण ने बताया कि 9 दिसंबर से शुरू हुआ यह कैंप 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसके बाद टीम रांची के लिए रवाना होगी.
प्लेयर आशु फोगाट, मोनिका और हंसाकंवर ने कहा कि वे अपने इलाके का नाम रोशन करना चाहती हैं. सभी खिलाड़ियों का अंतिम लक्ष्य आने वाले समय में भारत के लिए खेलना है. यह कैंप अब बेटियों के सपनों को नए पंख दे रहा है.
