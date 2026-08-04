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सरदारशहर में निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, बाजार भी हुआ बंद

सरदारशहर कच्चा बस स्टैंड पर निजी बस ऑपरेटरों और हाथ ठेला संचालकों के बीच शुरू हुआ विवाद अब बड़े आंदोलन में बदल गया है. निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन ने हाथ ठेलों को बस स्टैंड से हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी है.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 04, 2026, 01:30 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 01:30 PM IST
सरदारशहर में निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, बाजार भी हुआ बंद
Image Credit: Sardarshahr News

Sardarshahr, Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर कच्चा बस स्टैंड पर निजी बस ऑपरेटरों और हाथ ठेला संचालकों के बीच रविवार को शुरू हुआ विवाद अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. मंगलवार को हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए, जब एक साथ तीन मोर्चों पर विरोध देखने को मिला.

निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी. दूसरी ओर कच्चा बस स्टैंड के व्यापारियों ने भी निजी बस संचालकों के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखे. वहीं, हाथ ठेला संचालकों ने विकास मंच के बैनर तले काली पट्टी बांधकर विरोध रैली निकाली और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए इसे गरीबों के साथ अन्याय बताया.

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हाथ ठेलों के कारण बसों की आवाजाही बाधित

निजी बस संचालकों का कहना है कि कच्चा बस स्टैंड केवल बसों के संचालन और पार्किंग के लिए बनाया गया है. उनका आरोप है कि बस स्टैंड परिसर में लगने वाले हाथ ठेलों के कारण बसों की आवाजाही बाधित होती है और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक हाथ ठेलों को बस स्टैंड से बाहर नहीं हटाया जाएगा, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी.

बस ऑपरेटरों के समर्थन में कच्चा बस स्टैंड के व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखें. व्यापारियों का कहना है कि अव्यवस्था और अतिक्रमण के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है और बस स्टैंड की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की.

ठेला संचालकों ने भी किया प्रदर्शन

उधर, हाथ ठेला संचालकों ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए विकास मंच के बैनर तले विरोध रैली निकाली. संगठन के राजेंद्र राजपुरोहित ने कहा कि गरीब परिवारों के रोजगार पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों और नगर परिषद की मनमानी के कारण हालात बिगड़े हैं.

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हाथ ठेला संचालकों को जबरन हटाने की कार्रवाई की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. इस पूरे घटनाक्रम का सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों पर पड़ा है. निजी बसों की हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के जिलों से आने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. लोग मजबूरन रोडवेज बसों का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण रोडवेज बसों में भी यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है.

आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन इस टकराव का समाधान कैसे निकालेगा? एक ओर बस संचालक अपनी मांगों पर अड़े हैं, दूसरी ओर हाथ ठेला संचालक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन बन सकता है. सोलंकी पूरे मामले में अब तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है. हालांकि वीर को देखते हुए इतिहास के तौर पर पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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