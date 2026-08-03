/Churu: सालासर से लौट रहे परिवार पर टूटा दर्द का कहर! पुलिया पर पलटी गाड़ी, 3 की मौत

Churu Accident News: राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़-सालासर सड़क मार्ग पर बोबासर पुलिया के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया.

सालासर बालाजी महाराज के दर्शन कर पुष्कर जा रहे पश्चिम बंगाल (कोलकाता) निवासी एक ही परिवार के श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रोला (ट्रेलर) ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो ट्रैक्स पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए सड़क पर पलट गई.

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​हादसे में दो महिलाओं और एक किशोरी सहित कुल तीन की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल तीन श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है.

​दर्शन कर लौट रहा था परिवार, मचा कोहराम

​जानकारी के अनुसार, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) का एक ही परिवार टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी में सवार होकर राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आया हुआ था. सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद सभी लोग पुष्कर के लिए रवाना हुए थे. बोबासर पुलिया के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रोला का पिछला हिस्सा टेम्पो ट्रैक्स से टकरा गया. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

​प्रशासन और पुलिस पहुंची मौके पर

​सूचना मिलते ही सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे की खबर मिलते ही उपखंड अधिकारी ओमप्रकाश वर्मा और सदर थाना अधिकारी सीआई मुकुट बिहारी अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार का जायजा लिया. डॉक्टरों व नर्सिंग कर्मियों की टीम तुरंत राहत और इलाज में जुट गई.

मृतक उर्मिला, आनंदी, सुशीला​ ने दम तोड़ दिया. वहीं, अन्य राधा और प्रतिभा को गंभीरावस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया. हादसे के बाद डीएसपी दरजा राम बोस ने मौके पर पहुंच कर क्षतिग्रस्त वाहनों को घटनास्थल से हटवा कर यातायात सुचारू करवाया.

डूंगरपुर में कंटेनर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया

इधर, डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित लेहणा घाटी के पास बेकाबू होकर एक कंटेनर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें दबने से उसके ड्राइवर की मौत हो गई. जिले के बिछीवाड़ा थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी निवासी आशिक कंटेनर लेकर दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहा था. इस दौरान डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच 48 पर लेहणा घाटी में कंटेनर बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकरा गया.

हादसे में ड्राइवर आशिक गंभीर रूप से घायल होकर नीचे दब गया. घटना के बाद उसे तुरंत जिला जनरल अस्पताल, डूंगरपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.