/Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले की बीदासर तहसील के गांव मानपूरा की ढाणी में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया. छप्पर में अचानक आग लगने से दो सगी बहनों की जिंदा जलने से मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई.

जानकारी अनुसार रविवार को करीब साढ़े तीन बजे भागीरथ मेघवाल के खेत में बनी झोपड़ी में चूल्हा जल रहा था. तेज हवा के कारण चूल्हे से चिंगारी निकलने से झोपड़ी में आग लग गई. जब आग लगी उस समय झोपड़ी में दो सगी बहनें, जिसमें 11 वर्षीय मोनिका और 09 वर्षीय डाली सो रही थी. दोनों की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई.

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बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य दोपहर चाय पीने के बाद पास स्थित कुएं के खेत में कृषि कार्य करने चले गए थे. उसी दौरान दोनों बच्चियां घर के छप्पर में सो रही थीं. इसी बीच अचानक छप्पर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग की चपेट में आने से दोनों बच्चियां बुरी तरह झुलस गई, जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई गई. दोनों के शवों को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा दिया गया है.

वहीं, जयपुर के बगरू कस्बे के पास रीको रोड पर स्थित एक कपड़े, फर्नीचर के प्रॉपर्टी ऑफिस की दुकान में अचानक आग लगने से इलाके के अफरा तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सबसे पहले कपड़े की दुकान में आग लगी और देखते-देखते ही पास ही स्थित एक फर्नीचर शॉप ओर प्रापर्टी ऑफिस भी आग की चपेट में आ गए. अचानक हुई आगजनी की इस घटना से स्थानीय दुकानदारों ओर ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई. आग इतनी भीषण थी कि दमकल के मौके पर पहुंचने से पहले ही दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया.