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चाचा बना हैवान! भतीजी-भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला, फिर खुद ने कर ली आत्महत्या

चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड 21 में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया.  34 वर्षीय देवर विनोद ने अपनी 17 वर्षीय भतीजी और 34 वर्षीय भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद आरोपी ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 07, 2026, 04:11 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 04:11 PM IST
चाचा बना हैवान! भतीजी-भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला, फिर खुद ने कर ली आत्महत्या
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ थाना इलाके के वार्ड 21 में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब चाचा ने अपनी ही भतीजी और भाभी पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और वारदात के बाद खुद ने घर पर ही फांसी का फंदा लगा खुदकुशी कर ली.

सूचना पर रतनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले अस्पताल की मोर्चरी मे रखवाया, जहां पुलिस परिजनों की उपस्थिति मे शव का पोस्टमार्टम करवाएगी.

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रतनगढ़ थाने के एएसआई हेमराज ने बताया वार्ड 21 मे झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे, तब तक लोगों ने 17 साल का भतीजी और 34 साल की भाभी को लहूलूहान हालत मे रतनगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्स्कों ने प्राथमिक उपचार के बाद मां, बेटी को हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं, मौका मुआयना करने घर पहुंचे तो आरोपी देवर का शव कमरें मे लगाएं फंदे से झूलता मिला. वारदात के बाद हर कोई स्तब्ध और हैरान है.

विवाद के बाद उठाया कदम
रतनगढ़ थाने के एएसआई हेमराज ने बताया वारदात की वजह प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद माना जा रहा है, जहां विवाद के बाद 34 साल का आरोपी देवर विनोद ने भाभी और भतीजी पर कुल्हाड़ी से हमला किया और दोनों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठाया.

पति रहता है विदेश
पुलिस ने बताया कि वारदात मे घायल पीड़िता का पति विदेश रहता है और घर मे पीड़िता और उसके तीन बच्चे और सास और देवर रहता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी देवर अविवाहित था और विवाद किस बात को लेकर था, यह जांच मे सामने आएगा. वहीं, रिपोर्ट के बाद पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम की कारवाई करेगी.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ढेबर कॉलोनी में पुराने विवाद को लेकर दो युवकों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें देवराज नामक युवक ने ढेबर कॉलोनी निवासी गोपाल वाघेला के साथ गाली-गलौज करते हुए बीच सड़क पर जमकर मारपीट की. अचानक हुए हमले से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, जिसके बाद घायल गोपाल वाघेला को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया गया. पीड़ित की शिकायत पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने आरोपी देवराज के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, यह पूरा घटना क्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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