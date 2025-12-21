Churu NH -52 के पास मिट्टी में दबी हुई मिली बॉडी, आंखें और मुंह तौलिए से था बंधा

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में नेशनल हाईवे से 100 मीटर दूर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना पर मौके पर रतननगर थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, जहां शव हाईवे से 100 मीटर दूर खेतों की और जा रहे कच्चे रास्ते के पास पड़ा मिला.

इसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी. रतन नगर पुलिस भी उस वक्त हैरान रह गई, ज़ब एफएसएल टीम और पुलिस ने शव से मिट्टी क़ो हटाया तो मृत युवक की आंखे और मुंह तौलिए से बंधा हुआ था और गला रस्सी से घोटा हुआ था.

रतन नगर थाना अधिकारी रामनिवास ने बताया कि हाईवे के पास में स्थित एक होटल के किसी लड़के ने बदबू आने पर पास जाकर देखा तो मिट्टी में दबाया हुआ शव पड़ा था, जिसने इसकी सूचना पुलिस क़ो दी.

रतन नगर थाना पुलिस प्रारंभिक पड़ताल में इसे ब्लाइंड मर्डर मान रही है, जहां शव दो से तीन दिन पुराना लग रहा है. बॉडी के पास से पुलिस को अभी तक कोई दस्तावेज भी नहीं मिला सिर्फ चेहरा तौलिए से बंधा हुआ है और गले में रस्सी डाली हुई मिली. मृतक युवक की उम्र 35 साल के करीब मानी जा रही है. सूचना पर डीएसपी सुनील झाझड़िया भी मौके पर पहुंचे और वारदात स्थल का जायजा लिया.

बहरहाल पुलिस शव को रतननगर थाना की मोर्चरी में रखवाकर शव की शिनाख्त के प्रयास करेंगी और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेगी. पुलिस वारदात स्थल से हर एक साक्षय झूटा इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है.

वहीं, बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र स्थित बावलीया पाड़ा गांव में चलती बाइक से महिला नीचे गिरी, गिरने से महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी,जिसके बाद परिजनों ने एंबुलेंस को सूचना दी मौके पर एंबुलेंस पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल कुशलगढ़ ले जाया गया.

वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया. पाटन थाना पुलिस के कांस्टेबल जयपाल सिंह ने बताया कि पुनी पत्नी दिनेश निवासी पोटलीया के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया. मृतका पुनी अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी बेटी के घर पर जाकर वापस अपने घर जा रही थी. इस दौरान रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, जिस वजह से चलती बाइक से नीचे गिरी, सिर पर गंभीर चोट लगी जिस वजह से उसकी मौत हो गई.

