/चूरू में एक ही रात में दो मकानों पर धावा, सोने-चांदी के जेवर और बाइक लेकर फरार हुए चोर

Churu Crime News: चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र के पहाड़सर गांव में एक ही रात में दो अलग-अलग मकानों में हुई चोरी की वारदातों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. अज्ञात चोर लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और एक मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गए. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. खास बात यह रही कि संदिग्धों की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई हैं.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू की. हालांकि काफी प्रयासों के बावजूद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल सकी. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.

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ओमप्रकाश जाट के घर से सोने के आभूषण चोरी

पुलिस के अनुसार पहाड़सर निवासी ओमप्रकाश जाट (68) ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि बुधवार देर रात अज्ञात चोर उनके घर में घुस गए. चोरों ने कमरे में रखे सूटकेस को निशाना बनाया और उसमें रखे एक सोने का कड़ा, दो पुरुषों की सोने की अंगूठियां तथा एक महिला की सोने की अंगूठी चोरी कर ली. वारदात के बाद चोर मौके से फरार हो गए.

दूसरे मकान में भी लाखों के जेवरात किए पार

इसके बाद अज्ञात बदमाशों ने गांव निवासी विनोद कुमार पूनियां (49) के मकान को निशाना बनाया. शिकायत के अनुसार चोर घर में रखे संदूक से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए. चोरी हुए सामान में सोने का मंगलसूत्र, रानीहार, हमेल, गलसरी, मांगटीका, चैन, लोकेट, पांच सोने की अंगूठियां, एक रखड़ी, कानों के झुमके तथा चांदी की सात जोड़ी पाजेब और एक चांदी की अंगूठी शामिल हैं.

मोटरसाइकिल भी ले गए चोर

चोरों ने केवल आभूषणों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा. पीड़ित के घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली गई. इससे वारदात का नुकसान और अधिक बढ़ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने बिना किसी भय के घटनाओं को अंजाम दिया.

CCTV फुटेज में दिखे संदिग्ध

गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति कच्छा पहने गलियों में घूमता दिखाई दे रहा है. फुटेज सामने आने के बाद पुलिस उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है. पीड़ितों ने आशंका जताई है कि दोनों वारदातों को किसी एक संगठित चोर गिरोह ने अंजाम दिया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने दोनों मामलों में चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले सुराग और स्थानीय जानकारी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं लगातार हुई इन घटनाओं से गांव के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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