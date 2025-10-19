दिवाली से पहले चूरू पुलिस की धमाकेदार कार्रवाई! बंद कंटेनर से बरामद की 215 पेटी अवैध शराब

Churu News: चूरु पुलिस ने दीपावली को आते-आते अवैध शराब तस्करों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करते हुए एक बंद बॉडी कंटेनर से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है. आरोपियों को पकड़ने और कंटेनर जब्त करने की यह कार्रवाई SP जय यादव द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई. जिसका उद्देश्य पर्वों के समय शराब तस्करी और प्रतिबंधित माल के अवैध परिवहन को रोकना है.

कंटेनर को कब्जे में लिया

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी IPS अभिजीत पाटिल के अनुसार, सहायक उप निरीक्षक रामनिवास व उनकी टीम तथा डीएसटी टीम ने लसेड़ी टोल नाके के पास नाकाबंदी कर एक कंटेनर को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान कंटेनर के अंदर एक अलग से बनाए गए केबिन में बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शराब छिपाकर ले जाई जा रही मिली. मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई कर कंटेनर को कब्जे में लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

छानबीन शुरू

गिरफ्तार आरोपी की पहचान बाड़मेर जिले के धिरानीयों की ढाणी निवासी 25 वर्षीय हनुमानराम (पुत्र जुजाराम) के रूप में की गई है. पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

सप्लाई नेटवर्क की विस्तार से जांच

कंटेनर से कुल 215 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त किए गए हैं. जब्त सामान में Royal Stag ब्रांड की 120 पेटियां और All Seasons ब्रांड की 95 पेटियां शामिल थीं. प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि यह शराब पंजाब से भरी गई थी और उसका उद्देश्य गुजरात में सप्लाई करना था. वर्तमान में पुलिस इस रूट व संभावित सप्लाई नेटवर्क की विस्तार से जांच कर रही है.

IPS अभिजीत पाटिल ने बताया कि यह कार्रवाई डीएसटी चूरू की सक्रिय भूमिका के कारण सफल रही और नाकाबंदी के दौरान मिली जानकारी व तत्परता ने तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया. उन्होंने कहा कि पर्वों के अवसर पर ऐसे तस्करी प्रयासों में तेजी आ जाती है, इसलिए सीमाओं और नाकों पर सतर्कता बढ़ाई जा रही है.

जांच अभियान और सक्रिय

चूरु पुलिस प्रशासन ने बताया कि दीपावली पर्व से पहले जिले में अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए नाकाबंदी और जांच अभियान और सक्रिय कर दिए गए हैं. SP जय यादव ने कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही कंटेनर और बरामद शराब की शिनाख्त, सप्लायर-डिस्ट्रिब्यूटर नेटवर्क तथा गिरफ्तारी से जुड़ी अन्य कड़ी की जांच जारी है.

