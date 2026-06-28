/टेलीग्राम के जरिए चल रहा था करोड़ों का साइबर सिंडिकेट, टेक्निकल एक्सपर्ट समेत चार दबोचे

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले की दूधवाखारा थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.29 करोड़ रुपये के USDT आधारित क्रिप्टो साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट का खुलासा करते हुए एक तकनीकी विशेषज्ञ सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने महज एक महीने के भीतर करोड़ों रुपये के अवैध डिजिटल ट्रांजेक्शन को अंजाम दिया. इस कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी महेंद्र कुमार ने किया, जबकि पूरे अभियान की निगरानी जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद के निर्देशन में की गई.



साइबर सेल के तकनीकी इनपुट से खुला पूरा नेटवर्क

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पुलिस के मुताबिक चूरू साइबर सेल को संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts) और चेक विदड्रॉल हॉटस्पॉट्स की तकनीकी जानकारी मिली थी. इसके बाद साइबर डेस्क ने आईपी एड्रेस, बैंक खातों और करोड़ों रुपये के डिजिटल ट्रांजेक्शन का तकनीकी विश्लेषण किया. जांच के दौरान एक संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ, जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अवैध वित्तीय लेन-देन कर रहा था. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही.



टेलीग्राम और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए चलता था खेल

जांच में सामने आया कि आरोपी Binance और Tron Link जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे. गिरोह का तकनीकी विशेषज्ञ दीपांशु टेलीग्राम के जरिए सक्रिय रहकर बड़े पैमाने पर USDT ट्रांसफर करता था. इसके बाद बैंक खातों की जानकारी लेकर रकम विभिन्न खातों में भेजी जाती थी. गिरोह भारतीय मुद्रा में रकम बदलने के लिए म्यूल अकाउंट्स का उपयोग करता था, जिससे लेन-देन का स्रोत छिपाया जा सके.



म्यूल अकाउंट्स के जरिए निकाली जाती थी नकदी

पुलिस के अनुसार आरोपी भवानी सिंह, संजय सिंह और मनीष मेघवाल अपने बैंक खाते गिरोह को उपलब्ध कराते थे. इतना ही नहीं, वे कमीशन के बदले अन्य लोगों के बैंक खाते भी नेटवर्क से जोड़ते थे. इन खातों में जमा रकम को एटीएम और चेक के जरिए निकालकर सिंडिकेट तक पहुंचाया जाता था. इस तरीके से करोड़ों रुपये का अवैध डिजिटल लेन-देन किया गया.



पश्चिम बंगाल भागे, लौटते ही दबोचे गए आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि करीब एक महीने तक सक्रिय रहने के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपना नेटवर्क पश्चिम बंगाल ले गए थे. हालांकि वहां तकनीकी और स्थानीय परिस्थितियों के कारण उनका नेटवर्क सफल नहीं हो सका. जैसे ही चारों आरोपी वापस चूरू क्षेत्र लौटे, दूधवाखारा पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भवानी सिंह (28), मनीष मेघवाल (27), संजय सिंह (29) और दीपांशु (23) के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है तथा साइबर फ्रॉड से जुड़े अन्य आरोपियों, अवैध राशि के स्रोत और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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