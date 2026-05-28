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सादुलपुर में महिला को घसीटकर ले गई पुलिस, बोली- खुद को आग लगाने की दी थी धमकी

Churu News: सादुलपुर के सिद्धमुख के दयावट गांव का हाल ही में एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा एक महिला को घर के अंदर से घसीटते हुए गाड़ी में बैठाया जा रहा है. इस पूरे मामले पर चूरू पुलिस का बयान सामने आया है.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: May 28, 2026, 02:53 PM|Updated: May 28, 2026, 02:55 PM
सादुलपुर में महिला को घसीटकर ले गई पुलिस, बोली- खुद को आग लगाने की दी थी धमकी
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर के सिद्धमुख के दयावट गांव में हाल ही में हुई एक कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही वायरल वीडियो की चर्चाओं के बीच चूरू पुलिस ने पूरे मामले पर स्पष्ट करते हुए कहा कि संबंधित कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय चूरू द्वारा पारित आदेश की पालना में की गई थी. ASP रिछपाल सिंह चारण ने कहा कि उसकी भूमिका केवल कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रही तथा पूरी कार्रवाई कानून सम्मत तरीके से संपन्न करवाई गई.

पुलिस के अनुसार, बालवान एवं शर्मिला द्वारा वर्ष 2024 में Capree Global Housing Finance Limited से ऋण लिया गया था. समय पर ऋण की अदायगी नहीं होने के कारण वित्तीय संस्था ने न्यायालय की शरण ली. मामले की सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू ने 17 मार्च 2026 को संपत्ति के कब्जा एवं सीजर संबंधी आदेश जारी किए थे. इसी आदेश की पालना में वित्तीय संस्था की टीम संबंधित संपत्ति पर कार्रवाई करने पहुंची थी.

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पुलिस को न्यायालय की ओर से केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे. कब्जा एवं सीजर की संपूर्ण प्रक्रिया वित्तीय संस्था के अधिकारियों द्वारा की गई. ASP रिछपाल सिंह चारण ने बताया कि मौके पर महिला शर्मिला की उपस्थिति को देखते हुए महिला पुलिसकर्मी एवं लेडी हेड कांस्टेबल को भी तैनात किया गया था, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो. पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरे घटनाक्रम के दौरान संवेदनशीलता एवं संयम बनाए रखा गया.

कार्रवाई के दौरान महिला शर्मिला भावनात्मक रूप से काफी व्यथित हो गई और उसने स्वयं को आग लगाने एवं आत्महत्या करने जैसी बात कही. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए हस्तक्षेप किया और महिला को शांत करवाया. पुलिस ने समझाइश देकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तथा किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी प्राथमिकता के तहत पूरी संवेदनशीलता के साथ महिला को समझाने का प्रयास किया गया.

पुलिस ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की बलपूर्वक या गैरकानूनी कार्रवाई नहीं की गई. IPS अभिजीत पाटिल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी घटना को लेकर अपुष्ट अथवा भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें. पुलिस ने कहा कि वह सदैव आमजन की सेवा, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा हर कार्रवाई को कानून के दायरे में रहकर संवेदनशील तरीके से अंजाम देती है.

वायरल वीडियो में कुछ पुलिस कर्मी एक महिला को उसके घर के अंदर से घसीटते हुए दिखाई दिए. जिसमें एक महिला कांस्टेबल और दो मेल पुलिस कर्मी महिला को घर के अंदर से घसीटकर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. घर के अंदर से महिला को निकालने के बाद जबरदस्ती पुलिस के गाड़ी में बैठाते हुए दिखाई दिए.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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