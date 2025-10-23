Zee Rajasthan
Churu News: फायरिंग मामले में पुलिस ने बरामद किए हथियार, दो पिस्तौल और आठ जिंदा कारतूस जब्त

Rajasthan Crime News: चूरू के सादुलपुर में 18 अक्टूबर को लोको कॉलोनी में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दो आरोपियों, सोनू उर्फ संतरी (33 वर्ष, हरियाणा) और राजकुमार उर्फ मोलू (31 वर्ष, हरियाणा) से पूछताछ के बाद राघा बड़ी गांव की गोचर भूमि से दो 12 बोर पिस्तौल, एक पिस्तल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में पांच दिन पहले हुई फायरिंग घटना के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान दो 12 बोर पिस्तौल, एक पिस्तल और आठ जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं. यह कार्रवाई राघा बड़ी गांव की गोचर भूमि पर छिपाए गए हथियारों को निकालने के बाद की गई. थाना प्रभारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि आरोपियों से हथियारों के स्रोत और अन्य संदिग्धों की जानकारी ली जा रही है. घटना में घायल पीड़ित संदीप कुमार की हालत स्थिर है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया है.

फायरिंग की घटना: बाइक सवार बदमाशों ने दागे गोलियां

घटना 18 अक्टूबर की शाम को सादुलपुर के लोको कॉलोनी क्षेत्र में हुई. पीड़ित संदीप कुमार (उम्र 31 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, सुभाष नगर) ने बताया कि वह शाम करीब 8 बजे अपने पिता सोमवीर की किराने की दुकान पर जा रहे थे. तभी एक बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. संदीप ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर पिस्तौल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने गोली चला दी. गोली संदीप की उंगलियों को चीरते हुए उनके दाहिने हाथ की बाजू से होकर बाहर निकल गई. घायल संदीप को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी.

आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी: रिमांड से बड़ा सुराग

पुलिस ने घटना के तुरंत बाद दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सोनू उर्फ संतरी (उम्र 33 वर्ष, निवासी ओबरा बहल, हरियाणा) और राजकुमार उर्फ मोलू (उम्र 31 वर्ष, निवासी कालोद, थाना सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा) से सख्ती से पूछताछ की गई. रिमांड के दौरान उन्होंने बताया कि हथियार राघा बड़ी गांव की गोचर भूमि पर छिपाए गए थे. पुलिस ने वहां छापा मारकर दो 12 बोर पिस्तौल के साथ तीन जिंदा कारतूस, एक पिस्तल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए. इसके अलावा, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया. थाना प्रभारी राजेश कुमार सिहाग ने कहा कि आरोपियों से हथियारों की खरीद-फरोख्त, स्रोत और अन्य सहयोगियों की जानकारी ली जा रही है.

आगे की जांच: अन्य संदिग्धों पर नकेल कसेगी पुलिस

पुलिस मामले को हत्या के प्रयास के तहत दर्ज कर जांच कर रही है. आरोपियों के आपराधिक इतिहास की पड़ताल की जा रही है, और हरियाणा पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में और सुराग मिलने पर अन्य संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. पीड़ित परिवार ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन उन्होंने हमलावरों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है. यह घटना जिले में अपराधियों के हौसले पर सवाल खड़े कर रही है.

