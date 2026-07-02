/NTPC परीक्षा देने निकली विवाहिता ने लगाए गंभीर आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का केस दर्ज

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में एक विवाहिता ने युवक समेत कई लोगों पर दुष्कर्म और देहशोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर रतनगढ़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच सीआई गौरव खिड़िया कर रहे हैं.



पुलिस के अनुसार पीड़िता राजलदेसर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है. उसकी शादी 18 जुलाई 2021 को सुजानगढ़ तहसील के एक गांव में हुई थी. रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर रतनगढ़ निवासी 24 वर्षीय युवक राजू की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई.

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परीक्षा के दिन होटल ले जाने का आरोप

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 19 जून को उसकी एनटीपीसी की परीक्षा थी. उसके पिता उसे रतनगढ़ के संगम चौराहे तक छोड़कर गए थे. वहां आरोपी कार लेकर पहुंचा और सीकर चलने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया.

आरोप है कि रास्ते में आरोपी उसे एक होटल में ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. पीड़िता का कहना है कि जब उसे होश आया तो रात करीब दो बजे थे. उसने खुद को और आरोपी को नग्न अवस्था में पाया.

फोटो वायरल करने की धमकी का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को उसकी नग्न तस्वीरें दिखाईं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. आरोप है कि इसी डर से उसे दो से तीन दिन तक होटल में रोके रखा गया. इसके बाद 21 जून को वह अपने घर लौट आई.

सूरत ले जाकर देहशोषण करने का आरोप

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 24 जून को आरोपी ने फोन कर उसे राजलदेसर सिमसिया सड़क मार्ग पर बुलाया. वहां से कथित रूप से जबरन कार में बैठाकर सूरत ले जाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक कार सुभाष नामक व्यक्ति चला रहा था.

आरोप है कि सूरत में गोलसर निवासी सुभाष ने कमरे की व्यवस्था करवाई, जहां मुख्य आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में आरोपी, उसके बहनोई, गोलसर निवासी सुभाष और कार चालक सुभाष ने भी उसका देहशोषण किया.

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़िता के अनुसार बाद में आरोपियों ने उसे राजसमंद छोड़ दिया, जहां उसके पिता और अन्य परिजन उसे अपने साथ गांव लेकर आए. परिजनों के पूछने पर उसने पूरी घटना की जानकारी दी. रतनगढ़ थाना पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.