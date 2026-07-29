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चूरू में ऑपरेशन नकेल का बड़ा वार, कार में छिपाकर ले जा रहे थे चिट्टा, 3 युवक गिरफ्तार

Churu News: चूरू सदर थाना पुलिस ने ऑपरेशन नकेल के तहत कार सवार तीन युवकों को 6.44 ग्राम अवैध हेरोइन चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया. जब्त चिट्टे की बाजार कीमत करीब 1.30 लाख रुपए बताई गई है. पुलिस ने कार सीज कर मामला रतननगर थाना पुलिस को सौंपा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published:Jul 29, 2026, 04:15 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 04:15 PM IST
चूरू में ऑपरेशन नकेल का बड़ा वार, कार में छिपाकर ले जा रहे थे चिट्टा, 3 युवक गिरफ्तार
Image Credit: ऑपरेशन नकेल के तहत गिरफ्तार युवक.

Churu News: चूरू की सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नकेल के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कार सवार तीन युवकों को 6.44 ग्राम अवैध हेरोइन चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मिली कार को भी जब्त कर लिया है.

सदर थानाधिकारी इंद्रलाल महर्षि ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत पुलिस टीम ने प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया.

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मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेरा

पुलिस के अनुसार सदर थाना टीम को मुखबिर से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और कार सवार तीन युवकों को संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पकड़ लिया.

पुलिस ने तलाशी ली तो उनके पास से 6.44 ग्राम अवैध हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ. इसके बाद तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने जिस कार से आरोपी सफर कर रहे थे, उसे भी सीज कर लिया है.

तीनों आरोपी चूरू के रहने वाले

पुलिस ने मामले में रामसरा निवासी मोहित, चांदनी चौक निवासी जतिन भार्गव और वार्ड 26 निवासी अनवर को गिरफ्तार किया है. तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

कार्रवाई के बाद मामले की आगे की जांच रतननगर थाना पुलिस को सौंपी गई है. अब जांच के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चिट्टा सप्लाई से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएगी.

1 लाख 30 हजार रुपए बताई बाजार कीमत

पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए 6.44 ग्राम हेरोइन चिट्टा की बाजार कीमत करीब 1 लाख 30 हजार रुपए बताई जा रही है. पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि आरोपी यह चिट्टा कहां से लेकर आए थे.

इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी चूरू में चिट्टा किसे सप्लाई करने वाले थे. पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ के साथ मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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