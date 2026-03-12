चूरू के सरदारशहर में शादी में जा रहे 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, दो की मौके पर मौत

Churu Accident News: सरदारशहर के बरजांगसर गांव में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने शादी वाले घर की खुशियों को मातम में बदल दिया. बरजांगसर की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल को जैतसीसर और बरजांगसर के बीच में तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दो जनों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. यहां से गुजर रहे लोगों ने तीनों को राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, बरजांगसर गांव में शादी का कार्यक्रम था. बाइक पर सवार तीन जने बरजांगसर आ रहे थे, तभी जैतसीसर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. घायलों को निजी वाहनों की मदद से तत्काल राजकीय उपजिला अस्पताल लाया गया.

दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया

यहां डॉ. किशन सिहाग और डॉ. संदीप चाहर ने जांच के बाद बरजांगसर निवासी 20 वर्षीय देवेन्द्र पुत्र शिवभगवान पारीक और सरदारशहर के वार्ड 23 निवासी 16 वर्षीय कार्तिक शर्मा पुत्र सीताराम पारीक को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था.

हादसे में घायल बरजांगसर निवासी 20 वर्षीय भरत पुत्र दीपक पारीक के सिर में गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है. वहीं, पिकअप सवार जैतसीसर निवासी विजयपाल स्वामी को मामूली चोटें आई थीं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में ग्रामीणों और परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंची भानीपुरा पुलिस ने मामले की जानकारी ली है. गुरुवार को परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस शवो का पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



