Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चूरू के सरदारशहर में शादी में जा रहे 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, दो की मौके पर मौत

Churu Accident News: चूरू के सरदारशहर के बरजांगसर गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना से शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गईं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByNavratan prajapat
Published:Mar 12, 2026, 09:20 AM IST | Updated:Mar 12, 2026, 09:20 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में फिर बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जयपुर में इतने पहुंच गए रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में फिर बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जयपुर में इतने पहुंच गए रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव

चांदी के दाम अचानक धड़ाम! लेकिन सोने ने दिखाए तेवर, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

चांदी के दाम अचानक धड़ाम! लेकिन सोने ने दिखाए तेवर, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बदलने वाला है मौसम! 19 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, रहें सावधान
6 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में बदलने वाला है मौसम! 19 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, रहें सावधान

चांदी गिरी औंधे मुंह, लेकिन सोने के गर्म रहे तेवर! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

चांदी गिरी औंधे मुंह, लेकिन सोने के गर्म रहे तेवर! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट

चूरू के सरदारशहर में शादी में जा रहे 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, दो की मौके पर मौत

Churu Accident News: सरदारशहर के बरजांगसर गांव में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने शादी वाले घर की खुशियों को मातम में बदल दिया. बरजांगसर की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल को जैतसीसर और बरजांगसर के बीच में तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दो जनों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. यहां से गुजर रहे लोगों ने तीनों को राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, बरजांगसर गांव में शादी का कार्यक्रम था. बाइक पर सवार तीन जने बरजांगसर आ रहे थे, तभी जैतसीसर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. घायलों को निजी वाहनों की मदद से तत्काल राजकीय उपजिला अस्पताल लाया गया.

दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यहां डॉ. किशन सिहाग और डॉ. संदीप चाहर ने जांच के बाद बरजांगसर निवासी 20 वर्षीय देवेन्द्र पुत्र शिवभगवान पारीक और सरदारशहर के वार्ड 23 निवासी 16 वर्षीय कार्तिक शर्मा पुत्र सीताराम पारीक को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था.

हादसे में घायल बरजांगसर निवासी 20 वर्षीय भरत पुत्र दीपक पारीक के सिर में गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है. वहीं, पिकअप सवार जैतसीसर निवासी विजयपाल स्वामी को मामूली चोटें आई थीं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में ग्रामीणों और परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंची भानीपुरा पुलिस ने मामले की जानकारी ली है. गुरुवार को परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस शवो का पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news