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सरदारशहर में 15 साल के मासूम के साथ हैवानियत, इंस्टाग्राम वीडियो से खुला खौफनाक राज!

Churu Crime News: चूरू के सरदारशहर में मानवता शर्मसार हो गई है. 3 दबंगों ने 15 वर्षीय मासूम को GSSS में बंधक बनाकर नग्न किया, नाचने पर मजबूर किया और कुकर्म का प्रयास किया. इंस्टाग्राम पर वीडियो आने के बाद पुलिस ने POCSO और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byNavratan prajapat
Published: May 01, 2026, 10:47 AM|Updated: May 01, 2026, 10:47 AM
सरदारशहर में 15 साल के मासूम के साथ हैवानियत, इंस्टाग्राम वीडियो से खुला खौफनाक राज!
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Churu Crime News: राजस्थान के चूरू जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. सरदारशहर पुलिस थाने में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ बर्बरता, यौन उत्पीड़न के प्रयास और अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाने का मामला दर्ज किया गया है. यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति गहरी चिंता भी पैदा करती है.

क्या है पूरा मामला
पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला तब प्रकाश में आया, जब पीड़ित की बड़ी बहन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक विचलित करने वाला वीडियो प्राप्त हुआ. शिकायतकर्ता युवती ने बताया कि उसका छोटा भाई, जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है, पिछले कई दिनों से अत्यधिक डरा-सहमा हुआ था. परिजनों द्वारा बार-बार कारण पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया और डर के कारण स्कूल जाना भी बंद कर दिया था.

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28 अप्रैल को जब बहन ने अपने इंस्टाग्राम पर वह वीडियो देखा, जिसमें कुछ युवक उसके भाई के साथ अमानवीय कृत्य कर रहे थे, तब जाकर इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा हुआ. बहन द्वारा विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर पीड़ित ने आपबीती सुनाई.

बंद कर दिया कमरे का कैमरा
पीड़ित के अनुसार, घटना 19 अप्रैल की दोपहर करीब 1 बजे की है. गांव के ही तीन युवकों ने एकराय होकर षड्यंत्र रचा और नाबालिग को बहला-फुसलाकर गांव में स्थित जीएसएस (ग्रिड सब स्टेशन) के एक कमरे में ले गए. वहां आरोपियों ने सबसे पहले कमरे का कैमरा बंद किया ताकि उनके कुकृत्य का कोई सबूत न रहे.

आरोपियों ने नाबालिग को डरा-धमकाकर निर्वस्त्र कर दिया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे नग्न अवस्था में नाचने पर मजबूर किया गया. इस दौरान आरोपियों ने मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाया.

गंभीर आरोप और धमकी
शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपियों में से एक ने नाबालिग को जातिसूचक गालियां दीं और उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया. जब पीड़ित दर्द के कारण चिल्लाने लगा, तो आरोपियों ने उसे और अधिक डराया. उन्होंने धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वे उसे जान से मार देंगे और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. इसी डर और लोक-लाज के कारण बालक कई दिनों तक मौन रहा.

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए सरदारशहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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