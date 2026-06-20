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चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

Churu News: चूरू के सरदारशहर में 4 साल पहले 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज. फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल होने और धमकियों से तंग आकर पीड़िता ने कीटनाशक पिया. पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत जांच शुरू की.
 

Edited bySandhya YadavReported byNavratan prajapat
Published: Jun 20, 2026, 07:17 AM|Updated: Jun 20, 2026, 07:17 AM
चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!
Image Credit: AI Generated

Churu News: सरदारशहर पुलिस थाने में एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की एक 19 वर्षीय युवती ने मामला दर्ज करवाया है कि अब से करीब 4 साल पहले जब मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती थी तो उसे दौरान मैं अपने गांव से खेत जा रही थी, रास्ते में प्यास लगने पर गांव के ही एक खेत में गई तो वहां पर एक युवक मुझे अकेला पाकर मुझे अपनी ढाणी के अंदर ले गया तथा मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. मैंने खूब शोर मचाया लेकिन खेत में कोई नहीं होने के कारण कोई नहीं आया.

पुलिस को और क्या बताया युवती ने

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युवती ने पुलिस को बताया कि उसके बाद उक्त युवक ने मेरी अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिए और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा. मेने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया. उसके बाद जब भी मौका मिलता बार-बार उक्त युवक मुझे डरा धमका कर ब्लैकमेल कर मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा और जब मैं कक्षा 9वी में हुई तो मुझे सरकार की तरफ से एक मोबाइल मिला. उक्त युवक ने मुझ पर दबाव बनाकर मेरे मोबाइल नंबर ले लिए और अपने मोबाइल नंबर से मुझसे बात करने लगा और मुझे डरा धमका कर ब्लैकमेल कर मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा.

युवती ने बंद कर दी बातचीत
तंग आकर मैंने उक्त युवक को बात करने से मना किया तो उसने अपने साथ खींची हुई मेरी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. तब मैंने उक्त युवक से कहा कि मेरी फोटो वायरल क्यों की तो उसने कहा कि अभी तो केवल फोटो ही वायरल की है. अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो अश्लील वीडियो भी वायरल कर दूंगा, ऐसा कहकर मुझे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और उसके बाद मैंने हिम्मत करके उससे बातचीत करनी बंद कर दी और नई सिम ले ली.

इस बात से नाराज होकर उक्त युवक ने सोशल मीडिया पर मेरी फोटो वायरल कर दी, उसके बाद पास के गांव से एक युवक ने मुझे फोन करके कहा कि तू उक्त युवक से बात कर ले अन्यथा वह तेरी सभी फोटो और वीडियो वायरल कर देगा, तब मैंने मेरे गांव के उक्त युवक से बात की तो उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि तू मेरे साथ भाग कर चल, अगर मेरे साथ नहीं चली तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा. तब मैं डर गई और डर के मारे पीछा छुड़वाने के लिए 27 मार्च को कीटनाशक पदार्थ पी लिया. जिस पर मेरी तबीयत बिगड़ने पर मुझे मेरे परिवार वाले बीकानेर ले गए, जहां पर मुझे होश आया और घर वालों को पूछने पर मैंने डर के मारे कुछ नहीं बताया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

उसके बाद मेरे गांव का उक्त युवक मुझ पर दबाव बनाने लगा और 7 जून को उक्त युवक ने मेरी खींची हुई फोटो इंस्टाग्राम पर लगा दी और मुझे जान से मारने व परिवार वालों को बर्बाद करने की धमकियां दूसरों लोगों के मार्फ़त दे रहा है. वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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