Churu News: चोरों ने खिड़की का तिरपाल काटकर की चोरी, घर में सो रहे थे 3 सदस्य

Sardarshahar, Churu News: चूरू के सरदारशहर के वार्ड 32 में रात्रि के समय अज्ञात चोर घर में घुसे और घर के कमरे में रखी अलमारी में रखें नगदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए. घर के जिस कमरे में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उस समय उस कमरे में घर के तीन सदस्य सो रहे थे. चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया लेकिन किसी भी सदस्य की नींद नहीं खुली.

आज मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया. वार्ड 32 निवासी आरिफ खान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जिस घर में चोरी हुई वह घर मेरे भतीजे रमजान खान का है और वह विदेश में रहता है. रविवार रात्रि को 10 बजे मेरे भतीजे रमजान की पत्नी और उसके बच्चे सो गए. रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि करीब 2 से ढाई बजे जब रमजान की पत्नी की नींद खुली तो देखा की अलमारी खुली हुई पड़ी थी और अलमारी में रखे नगदी और जेवरात गायब थे, जिस पर मुझे सूचना दी और मैं मौके पर पहुंचा.

हमने देखा तो घर के बाहर की खिड़की पर लगा तिरपाल किसी चाकू से कटा हुआ था और उसी रास्ते से चोर अंदर घुसे लेकिन पूरे मामले में हैरान कर देने वाली बात यह रही की चोर जिस कमरे में घुसे और जिस कमरे में चोरी की, उस कमरे में घर के तीन सदस्य सो रहे थे. चोरों ने कमरे में रखी संदूक खोली और कमरे में रखी अलमारी को खोला लेकिन इस दौरान घर के किसी भी सदस्य की नींद नहीं खुली.

चोर आराम से चोरी करके फरार हो गए. वहीं, पुलिस अब रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर रही है. वहीं, बता दें कि रात के समय बढ़ती हुई चोरियों को देखते हुए पुलिस ने रात के समय पुलिस गस्त भी तेज कर रखी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

