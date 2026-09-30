/Churu: गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाणा के गुर्गों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 पिस्टल और 49 कारतूस के साथ दो गिरफ्तार

Sardarshahr, Churu News: राजस्थान के सरदारशहर में संभावित वारदात को अंजाम देने से पहले ही AGTF और सरदारशहर पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो विदेशी पिस्टल, चार मैगजीन और 49 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. कार्रवाई IPS अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में की गई.

बिना नंबर की बोलेरो में मिले हथियार

पुलिस के अनुसार, AGTF टीम और सरदारशहर पुलिस की संयुक्त टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की बोलेरो कैंपर को रुकवाकर तलाशी ली. वाहन में सवार दो युवकों के कब्जे से दो पिस्टल, चार मैगजीन और 49 जिंदा कारतूस मिले. बरामद हथियारों में 30 बोर की पिस्टल भी शामिल है. हथियारों पर X-SHOT और 30 BORE की मार्किंग मिली है.

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अनिल जाट और नितेश बगड़िया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरदारशहर निवासी अनिल कुमार जाट और नितेश बगड़िया के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपियों के तार गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाणा के गुर्गों से जुड़े होने की आशंका सामने आई है. हालांकि, इस संबंध में विस्तृत जांच और पूछताछ जारी है.

व्यापारी या उद्योगपति को निशाना बनाने का शक

प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को आशंका है कि आरोपी किसी उद्योगपति, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को निशाना बनाने की तैयारी में थे. पुलिस की सतर्कता और समय रहते की गई कार्रवाई से संभावित वारदात टलने का दावा किया गया है.

AGTF के हेड कांस्टेबल किसन मीणा की अहम भूमिका

इस कार्रवाई में AGTF टीम के हेड कांस्टेबल किसन मीणा की अहम भूमिका बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. प्रकरण की जांच सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश को सौंपी गई है. अब पुलिस आरोपियों से हथियारों की खरीद-फरोख्त, हथियार कहां से लाए गए, किसे सप्लाई किए जाने थे और उनके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है.

पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे

पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में हथियारों की सप्लाई और संभावित वारदात की तैयारी से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं. सरदारशहर में AGTF की इस कार्रवाई ने एक बार फिर अपराधियों के नेटवर्क पर पुलिस की सतर्क निगरानी को चर्चा में ला दिया है.

