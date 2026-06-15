/Churu News: गर्भ में पल रहे बच्चे ने जन्म से पहले खो दिया पिता, सड़क हादसे ने उजाड़ दी खुशियां

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर शायद एक गर्भ में पल रहे बच्चे को पता भी नहीं कि उसके पिता और एक गर्भवती पत्नी को पता नहीं कि उसके पति की मौत हो गई.

सरदारशहर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्रसिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बोघेरा निवासी बुद्धाराम मेघवाल ने रिपोर्ट देकर बताया है कि 24 मई को मेरा भतीजा 27 वर्षीय भालाराम पुत्र पीथाराम बोगरा गांव आने के लिए भोजरासर रोही में गाजूसर फांटा पर सड़क किनारे खड़ा था और किसी वाहन का इंतजार कर रहा था.

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वहीं, रात करीब साढ़े 9 बजे हमारे गांव का प्रेमचंद अपनी मोटरसाइकिल लेकर तेज गति से आ रहा था, जिसने मेरे भतीजे को देखकर अचानक मोटरसाइकिल रोकने लगा तो लापरवाही से मोटरसाइकिल को चलाने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप होकर मेरे भतीजे से टकरा गई .

रविवार को हो गई भालाराम की मौत

मोटरसाइकिल स्लिप होकर टकराने से मेरा भतीजा भालाराम व मोटरसाइकिल सवार प्रेमचंद घायल हो गए. मेरे भतीजे के सारे शरीर पर गंभीर चोट आई, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सरदारशहर के राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मेरे भतीजे की हालत गंभीर होने के कारण उसे बीकानेर रेफर कर दिया.

फिर वहां गंभीर हालत के चलते उसे चौंमू में भर्ती कराया, लेकिन वहां हालात में सुधार नहीं होने के कारण जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण रविवार को भालाराम की मौत हो गई.

1 साल पहले हुई थी शादी

वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. जानकारी के अनुसार, मृतक भालाराम की करीब 1 वर्ष पहले शादी हुई थी और मृतक की पत्नी गर्भवती है. मृतक का शव जैसे ही घर पहुंचा घर में कोहरा मच गया और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. मौके पर मौजूद लोग परिजनों को ढांढस बंधाने में लग गए.