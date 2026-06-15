Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /Churu News: गर्भ में पल रहे बच्चे ने जन्म से पहले खो दिया पिता, सड़क हादसे ने उजाड़ दी खुशियां

Churu News: गर्भ में पल रहे बच्चे ने जन्म से पहले खो दिया पिता, सड़क हादसे ने उजाड़ दी खुशियां

Churu News: सरदारशहर इलाके में एक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. 24 मई की रात गाजूसर फांटा के पास सड़क किनारे खड़े 27 वर्षीय भालाराम मेघवाल को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: Jun 15, 2026, 05:25 PM|Updated: Jun 15, 2026, 05:25 PM
Churu News: गर्भ में पल रहे बच्चे ने जन्म से पहले खो दिया पिता, सड़क हादसे ने उजाड़ दी खुशियां
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर शायद एक गर्भ में पल रहे बच्चे को पता भी नहीं कि उसके पिता और एक गर्भवती पत्नी को पता नहीं कि उसके पति की मौत हो गई.

सरदारशहर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्रसिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बोघेरा निवासी बुद्धाराम मेघवाल ने रिपोर्ट देकर बताया है कि 24 मई को मेरा भतीजा 27 वर्षीय भालाराम पुत्र पीथाराम बोगरा गांव आने के लिए भोजरासर रोही में गाजूसर फांटा पर सड़क किनारे खड़ा था और किसी वाहन का इंतजार कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, रात करीब साढ़े 9 बजे हमारे गांव का प्रेमचंद अपनी मोटरसाइकिल लेकर तेज गति से आ रहा था, जिसने मेरे भतीजे को देखकर अचानक मोटरसाइकिल रोकने लगा तो लापरवाही से मोटरसाइकिल को चलाने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप होकर मेरे भतीजे से टकरा गई .

रविवार को हो गई भालाराम की मौत

मोटरसाइकिल स्लिप होकर टकराने से मेरा भतीजा भालाराम व मोटरसाइकिल सवार प्रेमचंद घायल हो गए. मेरे भतीजे के सारे शरीर पर गंभीर चोट आई, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सरदारशहर के राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मेरे भतीजे की हालत गंभीर होने के कारण उसे बीकानेर रेफर कर दिया.

फिर वहां गंभीर हालत के चलते उसे चौंमू में भर्ती कराया, लेकिन वहां हालात में सुधार नहीं होने के कारण जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण रविवार को भालाराम की मौत हो गई.

1 साल पहले हुई थी शादी

वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. जानकारी के अनुसार, मृतक भालाराम की करीब 1 वर्ष पहले शादी हुई थी और मृतक की पत्नी गर्भवती है. मृतक का शव जैसे ही घर पहुंचा घर में कोहरा मच गया और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया. मौके पर मौजूद लोग परिजनों को ढांढस बंधाने में लग गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:श्रीडूंगरगढ़ में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौत की पुष्टि

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

NEET Re Exam पर CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, अफवाह फैलाने वालों-संदिग्धों पर हो सख्त एक्शन, कलेक्टर-SP खुद करें केंद्रों का निरीक्षण

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जारी होते ही राजस्थान के सर्राफा बाजार में आया तूफान, जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

एक सबूत दिखा दो... गहलोत पर जमकर बरसे शेखावत, सरकार गिराने के आरोपों को दी खुली चुनौती

मनरेगा की विदाई, अब वीबी जी रामजी आई! 125 दिन रोजगार, हर हफ्ते खाते में आएगा पैसा

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan News: रींगस में आवारा कुत्ते ने मचाई दहशत, बच्चों-बुजुर्गों को बनाया निशाना, 10 घायल

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न! जयपुर से जोधपुर तक बारिश-आंधी का अलर्ट

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में निकली पदयात्रा, गुढ़ा बोले- नहीं होने देंगे नाम परिवर्तन

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

TAGS:
Churu news
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Churu News: गर्भ में पल रहे बच्चे ने जन्म से पहले खो दिया पिता, सड़क हादसे ने उजाड़ दी खुशियां
Churu news
2
Rajasthan Politics
3
Bikaner News
4
Deedwana news
5
Dungarpur News