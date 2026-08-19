/चूरू के कमांडो सुल्तान सिंह ने समुद्र में बचाई 9 मछुआरों की जान, शौर्य चक्र विजेता की फिर दिखी जांबाजी

Churu Commando Sultan Singh: राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ क्षेत्र के गांव बम्बू के जांबाज सपूत और भारतीय तटरक्षक बल के कमांडो सुल्तान सिंह ने एक बार फिर अपने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा से प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है. दमन कोस्ट गार्ड में तैनात कमांडो सुल्तान सिंह और उनकी टीम ने मंगलवार दोपहर उफनते समुद्र में फंसे 9 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल कर एक और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया.

तेज लहरों के बीच फंसे थे 9 मछुआरे

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मिली जानकारी के अनुसार, समुद्र में विकट परिस्थितियों और तेज लहरों के बीच 9 मछुआरे फंस गए थे. सूचना मिलते ही दमन कोस्ट गार्ड के जांबाज कमांडो सुल्तान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और विपरीत हालातों के बीच सूझबूझ दिखाते हुए सभी मछुआरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

कई बड़े रेस्क्यू अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं कमांडो सुल्तान सिंह

कमांडो सुल्तान सिंह का यह पहला साहसिक कारनामा नहीं है, वे इससे पहले भी कई बड़े रेस्क्यू अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं. हाल ही में गुजरात के नवसारी और बिलिमोरा में जब पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर थीं और जमीनी संपर्क पूरी तरह कट चुका था, तब कमांडो सुल्तान सिंह और उनकी टीम ने हवाई सर्वे कर डूबे हुए घरों की छतों से सैकड़ों जिंदगियों को बचाया था.

राष्ट्रपति द्वारा ''शौर्य चक्र'' से किया जा चुका है सम्मानित

मच्छीवाड़, वाणियावाड़, देसरा, नानी कोलीवाड़ और मेघार जैसे जलमग्न इलाकों से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित निकालकर देसरा प्राइमरी स्कूल जैसे राहत शिविरों तक पहुंचाया था. इससे पहले 14 जुलाई 2023 को वापी-वलसाड़ में आई भीषण बाढ़ के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए उन्हें 15 अगस्त 2023 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ''शौर्य चक्र'' से सम्मानित किया जा चुका है.

कमांडो सुल्तान सिंह के इस सफल ऑपरेशन और जांबाजी की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव बम्बू सहित पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों ने जांबाज सुल्तान सिंह और उनकी पूरी तटरक्षक टीम के इस अदम्य साहस को सैल्यूट करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

