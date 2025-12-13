Churu News: चूरू में आरोपियों की परेड, कार लूट-चोरी के आरोपियों के मुंडवाए सिर, महिलाओं के कपड़े पहनाकर निकाला जुलूस!

Churu: आरोपियों को सबक सिखाने के लिए अनोखी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाए और शहर के बाजारों में पैदल जुलूस निकाला.
Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में कोतवाली पुलिस ने कार लूट और घरेलू चोरी के दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार आरोपियों को सबक सिखाने के लिए अनोखी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाए और शहर के बाजारों में पैदल जुलूस निकाला. इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और आमजन में पुलिस पर विश्वास बढ़ाना बताया जा रहा है. पुलिस की इस हरकत पर हालांकि मानवाधिकारों के उल्लंघन के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों में ऐसी सार्वजनिक शर्मिंदगी की मनाही है.
11 नवंबर 2025 को चूरू निवासी विवेक मोगा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका कार रेंटल का व्यवसाय है. आई हॉस्पिटल के पास 9 नवंबर को सत्यनारायण स्वामी नाम का व्यक्ति दस्तावेज देकर थार गाड़ी किराए पर ले गया. अगले दिन जब गाड़ी वापस नहीं आई और जीपीएस ट्रैकर काटकर फेंक दिया गया, तो पीड़ित को ठगी का शक हुआ.
ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स चेक करने पर पता चला कि गाड़ी ले जाने वाला व्यक्ति असल में रविंद्र सिंह निवासी बोसाना (सीकर) था, जो फर्जी नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र को जांच सौंपी. त्वरित कार्रवाई में रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और थार गाड़ी बरामद कर ली गई.
दूसरा मामला 12 दिसंबर 2025 का है, जब भूतिया बॉस निवासी उषा जांगिड़ ने कोतवाली थाने में अपने मकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने तेजी से जांच की और आरोपी पुरषोतम शर्मा निवासी हाउसिंग बोर्ड को गिरफ्तार कर लिया.
दोनों आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाए गए. इसके बाद कोतवाली थाने से सुभाष चौक तक पैदल जुलूस निकाला गया. सब-इंस्पेक्टर किशनाराम विश्नोई ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों में डर पैदा करने और लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए की गई. पुलिस टीम में एफडब्ल्यू विकास और कांस्टेबल पुष्पेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
हालांकि, राजस्थान सहित कई राज्यों में पुलिस द्वारा ऐसी सार्वजनिक परेड की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखी जाती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कानून आरोपियों को सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत को है, पुलिस को ऐसी अतिरिक्त-सजा देने की इजाजत नहीं है. इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई पर नजर रहेगी.
