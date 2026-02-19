Zee Rajasthan
Churu Viral Video: चूरू में काला कर दिया लड़के का मुंह, काट डाले सिर के बाल, रिश्तेदारी में आए युवक के साथ बड़ा कांड, वीडियो वायरल

Rajasthan Viral Video: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर उपखंड, भानीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदारी में आए बीकानेर के एक युवक के साथ अमानवीय बदसलूकी का मामला सामने आया है.  कथित तौर पर किसी लड़की से छेड़छाड़ या अनुचित व्यवहार के आरोप में रिश्तेदारों ने खुद सजा दी—युवक को जबरन पकड़कर उसके सिर के बाल काट दिए और मुंह को पूरी तरह काला (कोयला या पेंट से) कर अपमानित किया.

Ansh Raj
Edited By: Ansh Raj
Published: Feb 19, 2026, 10:55 AM IST | Updated: Feb 19, 2026, 10:55 AM IST

Rajasthan Viral Video: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर उपखंड के भानीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदारी में आए एक युवक के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग युवक को जबरन बैठाकर उसके सिर के बाल काट रहे हैं और फिर उसके मुंह को पूरी तरह काला कर देते हैं. यह घटना कथित तौर पर किसी लड़की से छेड़छाड़ या बदसलूकी के आरोप में हुई बताई जा रही है. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग इसे 'कंगारू कोर्ट' जैसी कार्रवाई बता रहे हैं.


जानकारी के अनुसार, बीकानेर जिले का रहने वाला एक युवक अपनी रिश्तेदारी में चूरू के भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव आया हुआ था. रिश्तेदारी में मौजूद कुछ लोगों ने युवक पर किसी लड़की से छेड़छाड़ या अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया. आरोप लगने के बाद रिश्तेदारों ने खुद ही 'सजा' देने का फैसला किया. उन्होंने युवक को जबरन पकड़कर उसके बाल काट दिए और फिर मुंह पर काला पेंट या कोयला पोतकर अपमानित किया. इस दौरान वीडियो भी बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है. वीडियो में युवक को डरते-सहमते हुए बैठे दिखाया गया है, जबकि आसपास खड़े लोग उसे ताने मार रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं.


पुलिस की कार्रवाई और स्थिति
भानीपुरा थाना पुलिस को जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो देखते ही पुलिस ने मुख्य आरोपियों में से एक या अधिक व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, पीड़ित युवक ने अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. पुलिस का कहना है कि मामला आपसी रिश्तेदारी का होने के कारण पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन वीडियो सार्वजनिक होने पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर हंगामा
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो खेमों में बंट गए हैं. कुछ लोग इसे 'न्याय' बता रहे हैं और कह रहे हैं कि छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप में समाज ने खुद सजा दी. वहीं, अधिकांश लोग इसे गैरकानूनी, अमानवीय और 'मॉब जस्टिस' करार दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा है कि कानून अपने हाथ में लेना गलत है, इससे समाज में हिंसा बढ़ती है. वीडियो में दिख रही क्रूरता ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है. कुछ लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


