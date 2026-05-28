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चूरू में सनसनीखेज वारदात, SP ऑफिस से ही किडनैप हो गई युवती, 3 कमांडो और 1 ड्राइवर सस्पेंड, पढ़ें पूरा मामला

Churu News: चूरू में SP कार्यालय से नवविवाहिता के अपहरण के मामले में पुलिस ने 32 घंटे के भीतर युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया. दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि लापरवाही पर 3 कमांडो और एक ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byNavratan prajapat
Published: May 28, 2026, 07:52 AM|Updated: May 28, 2026, 07:52 AM
चूरू में सनसनीखेज वारदात, SP ऑफिस से ही किडनैप हो गई युवती, 3 कमांडो और 1 ड्राइवर सस्पेंड, पढ़ें पूरा मामला
Image Credit: Churu News

Churu News: चूरू में एसपी कार्यालय के परिवादी कक्ष से युवती के अपहरण के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 32 घंटे के भीतर युवती को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में तीन कमांडो और एक ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है.

25 मई को एसपी ऑफिस से हुआ था अपहरण
झाड़सर निवासी कृष्ण कुमार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बीकानेर के नाथवाना निवासी भावना से करीब डेढ़ वर्ष से जान-पहचान थी. दोनों ने 18 मई को प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद परिजनों से मिल रही धमकियों के चलते दोनों 25 मई को सुरक्षा की गुहार लगाने चूरू एसपी कार्यालय पहुंचे थे.

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रिपोर्ट के अनुसार दोनों एसपी कार्यालय के स्वागत कक्ष में बैठे थे, तभी प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजन वहां पहुंचे और भावना को जबरन कार में बैठाकर ले गए. इस दौरान युवक के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें उसे चोटें आईं.

18 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम
चूरू एसपी Nischay Prasad M ने बताया कि मामले में उसी दिन मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी. जांच में सामने आया कि तीन गाड़ियों में करीब 18 लोग शामिल थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया. एसपी ने बताया कि अपहरण के बाद आरोपी लगातार कच्चे रास्तों और खेतों के रास्ते युवती को एक ढाणी से दूसरी ढाणी में ले जाते रहे, ताकि पुलिस कार्रवाई से बच सकें. पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर चार विशेष टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार दबिश दे रही थीं.

लूणकरणसर में युवती को किया गया पेश
पुलिस दबाव बढ़ने पर मंगलवार रात करीब 11 बजे युवती के दादा चेनदास ने उसे लूणकरणसर थाने में पेश किया. इसके बाद पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए. एसपी के अनुसार युवती ने अपने पति कृष्ण कुमार के साथ जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसे सुरक्षित उसके पति के साथ भेज दिया गया. युवती पूरी तरह सुरक्षित है और उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं पाई गई.

दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
पुलिस ने मामले में खंडवा पट्टा निवासी योगेंद्र और राजवीर को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई
एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि मामले में पुलिस की लापरवाही की जांच 25 मई से ही शुरू कर दी गई थी. जांच को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए तीन कमांडो और एक ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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