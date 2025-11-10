Zee Rajasthan
Churu ka Sitta: मुंह में रखते ही घुल जाता है चूरू का सिट्टा, जुबां पर बस जाएगा इस राजस्थानी मिठाई का स्वाद

Churu Famous Sweet: चूरू जिले के राजगढ़ शहर में सीताराम हलवाई की दुकान पर एक साधारण प्रयोग ने यह अनोखी मिठाई जन्म दी. मावे (खोया) से बनी यह मिठाई पेड़े जैसी लगती है

Published: Nov 10, 2025, 12:47 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 12:47 PM IST

Churu ka Sitta: मुंह में रखते ही घुल जाता है चूरू का सिट्टा, जुबां पर बस जाएगा इस राजस्थानी मिठाई का स्वाद

Churu ka Sitta: राजस्थान की रेगिस्तानी धरती पर बसी चूरू की मिठाइयां हमेशा से अपनी अनूठी पहचान रखती आई हैं. इनमें सबसे खास है 'सीटा'—एक ऐसी मिठाई जो न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि अपनी लंबी शेल्फ लाइफ के लिए भी मशहूर है. यह मिठाई सिर्फ चूरू और पड़ोसी राजगढ़ में ही बनती है, और इसकी मीठी महक दूर से ही लोगों को दीवाना बना देती है.

सीटे का जन्म 1967 में हुआ था, जब चूरू जिले के राजगढ़ शहर में सीताराम हलवाई की दुकान पर एक साधारण प्रयोग ने यह अनोखी मिठाई जन्म दी. मावे (खोया) से बनी यह मिठाई पेड़े जैसी लगती है, लेकिन इसका स्वाद और बनावट बिल्कुल अलग है. हलवाई अमर सिंह के अनुसार, इसमें घी, चीनी और सूखे मेवों का खास मिश्रण होता है, जो इसे 15 दिनों तक खराब होने से बचाता है.

घर पर बनाने की विधि भी सरल है—मावे को भूनकर चीनी की चाशनी मिलाएं, फिर गोलियां बना लें. लेकिन पारंपरिक हलवाई इसे चूल्हे पर धीमी आंच पर पकाते हैं, ताकि स्वाद गहरा हो.

आज चूरू की इस मिठाई की मांग न सिर्फ देशभर में, बल्कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों में भी है. यह मिठाई अपने अनोखे स्वाद और बनावट के कारण लोगों के बीच खासी लोकप्रिय हो चुकी है. स्थानीय दुकानों जैसे श्री बालाजी मिष्ठान भंडार में यह ₹500 से ₹800 किलो बिकती है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है. लेकिन असली मजा तो चूरू के बाजार में घूमते हुए, ताजी सीटा खरीदने में है.

यह मिठाई राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो रेगिस्तान की कठोरता में भी मिठास घोलती है. विशेषज्ञों का कहना है कि सीटा जैसी पारंपरिक मिठाइयां नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं. अगर आप राजस्थान घूमने जा रहे हैं, तो चूरू का सीटा जरूर ट्राई करें—यह न सिर्फ पेट भरने वाली, बल्कि यादों को तरोताजा करने वाली भी है. त्योहारों के मौसम में इसकी बिक्री दोगुनी हो जाती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है. कुल मिलाकर, सीटा चूरू की शान है, जो मीठे स्वाद के साथ इतिहास की कहानी भी सुनाती है.

