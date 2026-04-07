चूरू में सुजानगढ़ के छापर में मौत का मंजर! आमने-सामने टक्कर में तीन दोस्तों की गई जान

Churu Accident News: चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र के छापर कस्बे में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब एक पल्सर बाइक और एफसीआई के गेहूं से भरे ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

छापर थानाधिकारी इंद्रलाल महर्षि से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार युवक छापर क्षेत्र की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे गेहूं से लदे ट्रक से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई. हादसे में छापर निवासी 27 वर्षीय भागीरथ और 23 वर्षीय सांवरमल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 वर्षीय बीरबल मेघवाल ने गंभीर हालत में सुजानगढ़ के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

ईश्वर बुरी तरह घायल

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इस दुर्घटना में ईश्वर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया. घायल युवक की पहचान ईश्वरराम मेघवाल, निवासी बेरासर के रूप में हुई है.

घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया

घटना की सूचना मिलते ही बीदासर के डीवाईएसपी नेमीचंद और छापर थानाधिकारी इंद्रलाल महर्षि पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया.

हादसे के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी गई. बताया जा रहा है कि दुर्घटना में शामिल ट्रक एफसीआई का गेहूं लेकर जा रहा था. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

इस हृदयविदारक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोग मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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