गोलियों की तड़ातड़ से गूंजा चूरू का होटल ‘द रॉयल ट्रीट’, कारोबारी मनीराम मंडा की हत्या

Churu Crime News: चूरू जिले के सुजानगढ़ के बीदासर कस्बे में सांडवा रोड स्थित होटल ‘द रॉयल ट्रीट’ में सोमवार रात करीब 12:30 बजे दो अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोली लगने से होटल मालिक मनीराम मंडा की राजकीय बगड़िया अस्पताल में मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल होकर जयपुर रेफर किए गए. पुलिस ने होटल को सील कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
Trending Photos
Churu Crime News: राजस्थान के चूरू जिले में सोमवार देर रात फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई. सुजानगढ़ के बीदासर कस्बे में सांडवा रोड स्थित होटल ‘द रॉयल ट्रीट’ पर रात करीब 12:30 बजे दो अज्ञात हमलावरों ने घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इस फायरिंग में होटल मालिक मनीराम मंडा को गोली लग गई. उन्हें तुरंत सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
घटना में तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं. घायलों में भीखाराम पुत्र नर्साराम जाट, श्रवण पुत्र मोतीराम जाट और प्रभुराम पुत्र हड़मानाराम कुम्हार निवासी दडीबा शामिल हैं. प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है. घायलों के अनुसार, दो अज्ञात बदमाश होटल में दाखिल हुए और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी.
मृतक मनीराम मंडा शराब और होटल कारोबार से जुड़े हुए थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शराब कारोबार से जुड़े दूसरे ग्रुप के साथ उनकी आपसी रंजिश चल रही थी. पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी कारण की पुष्टि नहीं की है.
घटना की सूचना मिलते ही बीदासर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को घटनास्थल से खाली कारतूस भी मिले हैं. एहतियातन होटल को सील कर दिया गया है और आसपास के क्षेत्र में जांच तेज कर दी गई है.
चूरू के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं. अलग-अलग क्षेत्रों में टीमों को रवाना किया गया है ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके. उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम का विस्तृत खुलासा किया जाएगा.
फायरिंग की इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल और बीदासर क्षेत्र में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!