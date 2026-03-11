दुल्हन लेने जा रही थी बारात, घर वापस आई दूल्हे के भाई समेत 2 लोगों की अर्थी, मची चीख-पुकार

Churu News: चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. जानकारी के अनुसार ढाणी कुम्हारान के पास हुए इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

बीदासर थानाधिकारी (सीआई) दिलीप सिंह के मुताबिक ढाणी कुम्हारान से राजलदेसर के लिए बारात जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में अचानक यह हादसा हो गया. हादसे में दूल्हे के भाई सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए बीदासर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

वहीं हादसे में घायल एक अन्य युवक नरेश को सुजानगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके अलावा एक और युवक घायल हुआ है, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस दर्दनाक हादसे से शादी का माहौल पूरी तरह बदल गया. जिस घर में कुछ समय पहले तक शादी के मंगल गीत गूंज रहे थे और बारात की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार और मातम छा गया. परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर फैल गई.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर बुधवार सुबह दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.

खबर अपडेट की जा रही है...

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-