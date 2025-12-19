Churu News: तहसीलदार ने किए अवैध यूरिया के 77 कट्टे जब्त, दुकान की सीज

Churu News: राजस्थान के सरदारशहर क्षेत्र में लंबे समय से यूरिया व डीएपी की किल्लत चल रही है, जिसके कारण किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यूरिया व डीएपी की हो रही कालाबाजारी के चलते किसानों को ऊंचे दामों में यूरिया व डीएपी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है.

सहकारी समितियों में कम मात्रा में यूरिया व डीएपी की उपलब्धता के चलते किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहने के बाद 5-7 यूरिया के कट्टे मिल पाते है. वहीं, उदासर बिदावतान गांव में एक व्यक्ति द्वारा एक साथ 77 यूरिया के कट्टे दुकान में रखने की सूचना मिली.

उदासर गांव में कट्टे उतारने की सूचना मिलने पर उपखण्ड अधिकारी रामकुमार वर्मा ने तहसीलदार रतनलाल मीना को मौके पर जाने का निर्देश दिया. तहसीलदार उदासर गांव में पहुंचकर दुकान में रखे 77 कट्टे जब्त कर दुकान को सीज किया और कृषि विभाग को सूचना दी. सूचना पर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद चूरू के कृषि अधिकारी मोतीलाल सैनी व सरदारशहर के कृषि विभाग के एएओ किशनलाल मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की.

कृषि अधिकारी मोतीलाल सैनी ने बताया कि सूचना पर वे उदासर गांव पहुंचकर मौका मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. यूरिया के कट्टों को जब्त कर ग्राम सहकारी समिति में रखवाया गया. यूरिया का सैंपल लेकर लेब में भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि यूरिया मालिक ने बताया कि उसने आधार ओटीपी से यूरिया क्रय की है. इसकी जांच की जा रही है.

तहसीलदार रतनलाल मीना ने बताया कि एसडीएम के निर्देश पर वह उदासर बिदावतान गांव जाकर यूरिया के 77 कट्टे जब्त कर कृषि विभाग के हवाले कर दिया. कृषि विभाग के अधिकारी जांच कर रहे है। जांच कराने के बाद सचाई सामने आएगी.

